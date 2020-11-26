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Aktüel İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:10:34 -
İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MERSİN (AA) - Misli.com 3. Lig ekibi İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ile 2 idari kadro personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım'da deplasmanda Çarşambaspor ile oynayacak olan Mersin ekibine Kovid-19 testi uygulandı.

Test sonucunda, sporculardan 2'sinde ve 2 idari kadro personelinde Kovid-19 bulgusuna rastlandı. Söz konusu 4 kişi karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.



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