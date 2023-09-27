'Icardi 3 sene daha Türkiye'de kalırsa Müslüman olacak'

Galatasaray'ın Süper Lig 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in yorumları yine sosyal medyada damga vurdu.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in SkySpor YouTube kanalında yaptığı yorumlar yine gündeme damga vurdu. Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile ilgili konuşan Karadeniz, gol sevinciyle ilgili esprili bir şekilde "Icardi 3 sene daha Türkiye'de kalsın, Müslüman olacak... Gol sevincine bak. Şu elleri şöyle yaptığında Müslümansın." yorumunda bulundu.

Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin denediği tartışmalı penaltı atışıyla ilgili pozitif konuşan Batuhan karadeniz şunları söyledi:

“Ne anlatıyorsunuz ya, futbol bunlarla güzel kardeşim. Messi, Suarez'e pas verdiğinde bunu mu diyordun? Futbol seyirciyi eğlendirmek içindir. Icardi ile Kerem'i de buradan kutluyorum.”

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininin, çimlerdeki yanıkların kapatılması için yeşil boyayla boyanmasıyla ilgili ise sert konuşan Batuhan Karadeniz şunları söyledi:

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"Ispanağın üzerine şeker atıyorsun, robotta karıştırıyorsun, Şam fıstığı diye baklava yapıyorsun. Bu dolandırıcılık kardeşim. Galatasaray maçı öncesi o Olimpiyat Stadyumu'nun zeminine boya sürenler dolandırıcıdır, sahtekardır! Torreira, Şrek olmuş abi ya şuraya bak!"

Batuhan Karadeniz'in yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu.