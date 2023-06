Icardi 25 milyonu Euro'yu reddetti

Galatasaray kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılıların en büyük rakibi ise Suudi Arabistan takımları.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan 25 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıkladı.

A Spor'a konuşan Polat, "Mauro Icardi'nin durumunu bilmiyorum. 7,5 Milyon Euro civarında para alıyor. Suudi Arabistan'da 25 Milyon Euro vermişler ama kabul etmemiş. Bu 35 milyon dolara çıkarsa ne olur bilemem. Bizle anlaşırsa üç yılda 23-24 milyon Euro alacak. Siz olsanız ne karar verirsiniz? İnşallah kalır. Galatasaray Başkanı olsam, Icardi'yi alır mıydım? Emin değilim. Galatasaray'a maddi olarak destek olalım. Ancak o para Mauro Icardi'ye verilmeli mi? Bence iç dengeleri düşünerek, verilmemeli." dedi.

Adnan Polat'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

"2006'da bütün Türkiye herhalde aynı anda dua etti"

"2006'da bütün Türkiye herhalde aynı anda dua etti. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe için... Galatasaraylılar da Galatasaray için... Fenerbahçe gol atamadı ve biz şampiyon olduk. 16 dakikada unutulmaz, bitmedi yani. 20:45 tarihe geçti. Saat açık arttırmada istediler, verdik. Saati Murat Ülker müzesine aldı. 250 bin dolara aldı. Para Galatasaray altyapısına gitti, biz de havamızı aldık."

"Futbolcu kaçırmak çok güzeldi"

"Futbolcu kaçırmak çok güzeldi. Çok futbolcu kaçırdık. Adam kaçıran ekibimiz vardı, onları kaçırtıyorduk. Ya Marmara'da bir teknede tutuyorduk ya da bir apartmanın en üst katında. Sözleşme imzalanana kadar denizde açıklarda tutuyorduk."

"Fenerbahçe ile düşman değiliz"

"Fenerbahçe ile düşman değiliz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rekabetleri olmasa, futbol böyle güzel olmaz. Aziz Yıldırım ile beraber çok işler yaptık. Yayın hakları gibi... Biz düşman değiliz. Zaman zaman provoke edici laflar ettik ama kötü niyetli değildik. Biz her zaman beraber oturur, konuşurduk. Şu an öyle bir görüntü görmüyorum. Aslında şu an olan durum anormal."

"Ali Koç elinden geleni yapıyor"

"Ali Koç'un tecrübesi var, planlar yaptı ama planlar tutmadı. Bu planlar tutmadığında hayal kırıklıkları ve yanlışlıklar oluyor. Başkan olduğunuzda sinirli ve fevri davranamazsınız. Ali Başkan bu konuda her şeyi yapıyor, deniyor. Bazen tutmadığında da tutmuyor. Bu dünyanın sonu değil. Galatasaray 14 sene şampiyon olmadı ama sevgimiz bir gram eksilmedi. Ali Koç elinden geleni yapıyor ama bazen işler ters gidecekse, gidiyor. Herkes sakin gitmeli. Ayrıca genel olarak tüm insanların 'Ben her şeyi bilirim' havasından çıkmalı. Bilmiyorsan, bir bilene sor. Bilen insanları içeri almak lazım. Belki Fenerbahçe'de öyle eksiklikler vardır. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın iyi olması, Türk futbolunu yukarı çeker. Bazı danışmanlar, bazı bilen insanlar değerlendirip, işi daha sakin ele almak gerekiyor. Ali Bey tecrübe kazandı, daha iyi şeyler yapacaktır. Fenerbahçe'nin iyi olmasını, Galatasaray olarak isteriz."

"Arda Güler Ali Koç başkanı dinlemeli"

"Arda Güler çok yetenekli. Ali Koç başkanı dinlemeli. Bir sezon daha kalmalı ve kendini bulmalı. Ona yardımcı olunmalı. Ailesiyle bile birlikte gitse, harcanması kolay olur. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmeli. En az bir sene kalsın, ağabeyi olarak bunu tavsiye ederim. Bu kadar talep varken, 17,5 Milyon Euro az değil, çok fazla da değil. Bu aslında göreceli. Bir sene oynadıktan sonra değeri katlanabilir. Arda Güler daha fazla kazanabilir. Şu an giderse kaybolabilir. Fenerbahçe'nin futbolcusu ama gittiğinde destanlar yazsın."

"1959'dan bu yana bakmak lazım"

"Fenerbahçe'nin 5 yıldız fikrini doğru bulmuyorum. 1959'dan bu yana bakmak lazım. O zaman bence yıldız kuralını kaldıralım, isteyen istediği kadar yıldız koysun. Galatasaray yönetimine çağrıda bulunuyorum. Bütün yıldızları kaldırın, bir tane UEFA için yıldız koyun yeter."

"Okan Buruk'u ben profesyonel yaptım"

"Okan Buruk'u ben profesyonel yaptım. Çok iyi başladı, ikinci senesinde bacağı kırıldı. Galatasaray'da çok iyi kariyer yaptı. Inter'e giderken fikrimi sordu ve izin istedi. Döndükten sonra gitti diye kızmışlar, Beşiktaş aldı. Sonra yeniden Galatasaray'a aldım. Okan Buruk'a saygı duysunlar, ona destek olsunlar. Daha iyi başarılara imza atacak kapasitesi var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da şampiyon olmak kolay. Akhisar ile kupa aldı, Başakşehir ile şampiyon oldu. Başka yapan var mı? Okan Buruk'u yedirmeyeceğiz. Dursun Özbek, Erden Timur da bunu istiyor. Ben de bunu istiyorum."

"Burak Elmas yanlış yaptı"

"Burak Elmas yanlış yaptı. Bir Galatasaray Başkanı, bir teknik direktörün şemsiyesi altında seçime girmez. Hatasını anladı ve kabul etti. Galatasaray'da başkanlık makamı zedelendi. Sonra olgunluk gösterdi ve gereğini yaptı. Gereğini yaptığı için teşekkür ederim. Teknik direktörü gönderdi, sonra seçim kararı aldı ve kendisi girmedi. Bu da bir yürek gerektirir."