ICAPP 11. Genel Kurulu, AK Parti ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak

2020'de Türkiye'de yapılması planlanan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen ICAPP 11. Genel Kurulu, 17-20 Kasım'da AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının organizasyonunda İstanbul'da düzenlenecek.

ICAPP Daimi Üyeler Komitesinde yer alan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, 11. Genel Kurul Organizasyon Komitesi Başkanı sıfatıyla 2 yıllık dönem için ICAPP Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, başkanlığını da yapacağı ICAPP 11. Genel Kurulu'nun 18 Kasım'daki açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Bu oturuma, Türkiye'deki mukim büyükelçiler ve uluslararası kuruluş temsilcileri, hükümet üyeleri, milletvekilleri, parti temsilcileri, sivil toplum ve düşünce kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı medya mensuplarının katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Genel Kurul üyelerine hitap edecek.

33 Asya ülkesinden 70 siyasi parti temsilcisi katılacak

Aralarında Çin, Rusya, Güney Kore, Hindistan, Moğolistan, Endonezya, Özbekistan, Filipinler'in de yer aldığı 33 Asya ülkesinden 70 siyasi parti ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 200 davetli, ICAPP'ın 11. Genel Kurulunda "Küresel Barış, Refah ve İşbirliği için Diyaloğu Güçlendirmede Siyasi Partilerin Rolü" konusunda sunum yapacak.

Avrupa'daki dört büyük siyasi grup temsilcileri, Afrika ve Latin Amerika siyasi partilerinin çatı kuruluşları da ICAPP 11. Genel Kurulu'nda hazır bulunacak.

ICAPP Genel Kurulu'nun yanı sıra Medya Forumu, Turizm Teşvik ve Şehirlerarası İşbirliği Konseyi, İş Konseyi toplantıları da yapılacak.

ICAPP nedir?

Asya ülkeleri siyasi partileri arasında iş birliği ve diyaloğu teşvik etmek üzere 2000'de kurulan ve uluslararası bir çatı kuruluş olan ICAPP, düzenli tematik toplantılar ile siyasetçileri bir araya getiriyor. ICAPP, iki yılda bir düzenlenen Genel Kurul faaliyetlerinin yanı sıra, Medya Forumu, Turizm Konseyi, Kültür Konseyi, İş Konseyi, Doğal Afetler ile Mücadele Programı gibi tematik toplantılar yapıyor.

ICAPP, Daimi Üyeler Komitesi altında görev yapan Kadın Kolları ve Gençlik Kolları birimleri ile siyasetin bütün alanlarında aktif ve tecrübeli siyasetçileri bölgesel ve küresel konular çerçevesinde bir araya getiriyor. Ayrıca ICAPP, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren siyasi partilerin benzer çatı kuruluşları ile de iş birliği toplantıları yapıyor.

ICAPP 10. Genel Kurul 2018'de Birleşik Rusya Partisi ev sahipliğinde Moskova'da düzenlenmişti.