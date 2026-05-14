Petrolde arz krizi: Brent 105 doları aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşme de piyasalarda yakından takip ediliyor. Görüşmede, ticaret ve ekonomi başlıklarının yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler ile Tayvan meselesinin de ele alınması bekleniyor. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yayımladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, örgütün günlük ham petrol üretimi nisanda önceki aya kıyasla 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile geriledi. OPEC, küresel petrol talebine ilişkin bu yıl ve gelecek yıl öngörülerini ise değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla göre günlük 1 milyon 200 bin varil artışla 106 milyon 330 bin varile ulaşacağı tahmin edildi. Talebin OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 60 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 110 bin varil artacağı öngörüldü.