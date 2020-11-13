İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes Dağı'na 7 yılda 5 milyon fidan dikildi

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayak, kar voleybolu, snowboard, bisiklet ve koşu gibi pek çok branşta uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes Dağı'nın daha yeşil bir görüntüye sahip olması amacıyla son 7 yılda 5 milyon fidan dikildi.

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, "Erciyes dağında ağaç yetişmez" şeklinde bir inanış olduğunu söyledi.

Yaptıkları araştırma kapsamında orman konusunda uzman profesörlerle görüştüklerini belirten Cıngı, genel itibarıyla 2000 metrenin üzerinde dünyada ağaç yetişmediğine dair görüşler aldıklarını aktardı.

Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip olduğunu hatırlatan Cıngı, 2000 rakımda ağaçların olduğunu, daha yüksek kesimlerde ise yeşil alanda azalma gözlemlediklerini dile getirdi.

Cıngı, yüksek kesimlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığıyla beraber sarıçam ile huş türü ağaç diktiklerini ve bu fidanların tuttuğunu ifade etti.

Orman Bölge Müdürlüğünün Erciyes için fidan dikme anlamında yoğun gayret içerisinde olduğunu anlatan Cıngı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 7-8 yıl içerisinde Erciyes'e 5 milyondan fazla fidan dikildi. Kayak merkezinin üst taraflarına, Koçdağı'na, Tekir bölgesine ve piknik alanlarına, baktığınız her yerde bunu görebilirsiniz. İlk diktiğimiz fidanlar şu anda 1-1,5 metreye ulaştı. Buradaki handikabımız şu, büyük fidan dikildiği zaman maalesef kuruyor. Nedeni Erciyes’te şiddetli bir iklim ve volkanik bir toprak örtüsü faktörü var. Fidanları küçük dikerseniz 8-10 santimetre gibi, o fidanların tutma ihtimali daha yüksek. Küçük diktiğimiz için büyümesi biraz zaman alabiliyor. Biz 20 sene, 30 sene sonrası için yatırım yapıyoruz zaten. Şehir hayatında bunlar çok büyük zaman dilimleri değil. Dolayısıyla Erciyes'te 20 yıl sonra bir çok ağaç orman haline gelmiş, gölgesinde oturabileceğimiz yeşil alanlar oluşmuş olacak."

Ağaçlandırma çalışması kapsamında helikopterle Erciyes'in eteklerine sedir tohumu da atıldığını bildiren Cıngı, dikilen fidanların yüzde 75'inin tuttuğunu sözlerine ekledi.