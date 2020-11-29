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Aktüel İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması
Aktüel

İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması

Yeniakit Publisher
2020-11-29 21:17:41 -
İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Nevşehir'de, alışveriş merkezlerinin güvenlik görevlileri, kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla müşterileri uyararak mağazaların boşaltılmasını sağladı.

Kentteki diğer işletmeler ise saat 20.00'de kepenkleri indirdi.

Kısıtlamanın başlamasıyla, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri önlem alarak, sokak ve caddelerde denetime başladı.

- Kayseri

Kayseri'de tedbirler öncesinde vatandaşlar meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Sivas Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gözlenen kalabalık, kısıtlamanın başlamasıyla yerini sessizliğe bıraktı.

Sorumluluk bölgelerinde denetim yapan polis ekipleri de yaptıkları anonslarla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

- Kırşehir

Kırşehir'de vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydukları gözlendi. Ahi Evran ve Cacabey meydanları ile Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını yürüttükleri görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

- Niğde

Niğde'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, esnaflar saat 20.00'de kepenk kapattı.

Polis ekipleri, iş yerlerinin yoğun bulunduğu yerlerde denetim yaptı.

Niğde'nin işlek caddelerinde yasakların başlamasıyla insan ve araç yoğunluğu ortadan kalktı. Saat 20.00 itibarıyla kentte sessizlik hakim oldu.

- Sivas

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala esnaf son hazırlığını yaparak iş yerlerini kapattı.

Kentin simgesi tarihi Kent Meydanı başta olmak üzere ana caddelerde kısıtlamanın başlamasıyla insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, kısıtlamayı denetlemek için uygulama noktaları kurdu.

- Yozgat

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesi emniyet ekipleri araçlardan anons yaparak vatandaşlara kısıtlamanın başlayacağını duyurdu.

Kısıtlamanın başlamasıyla işlek caddelerde tedbir alan emniyet ekipleri araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

Polis, izin belgesi olmayan sürücü ve vatandaşlara tutanak tuttu.


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