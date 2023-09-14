İbretlik hikaye! İşte kiracıyı çıkartan ev sahibinin başına gelenler
Akit TV sunucusu Yusuf Ozan Demir, fırsatçılık yapıp fahiş kira isteyen bazı ev sahiplerine ibretlik bir olay anlattı.
Ev sahibi-kiracı kavgası gündemdeki yerini korurken, devlet arabuluculuk sistemini de devreye aldı.
Fahiş kira fiyatı isteyen bazı ev sahiplerine ibret olacak bir olay, Akit TV canlı yayınında anlatıldı.
Akit TV spikeri Yusuf Ozan Demir, Kahramanmaraş'ta bir ev sahibinin kiracısını yüksek kira isteyerek evden çıkarttığını, evden çıkan kiracının bir alt sokakta bulunan eve taşındığını söyledi.
O ev yerle bir oldu!
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ev sahibinin kiracısını çıkarttığı evinin yıkıldığını, o ev sahibinin yakınlarını da üst kattaki dairede kaybettiğini ve alt sokağa taşınan kiracısının zor günlerinde ona sahip çıkarak evinde misafir ettiğini anlattı.
Yusuf Ozan Demir ibretlik olayın ardından sözlerini kimsenin elindeki güce güvenmemesi gerektiğini ve ahlaki özümüze dönmenin önemli olduğunu vurgulayarak tamamladı.
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