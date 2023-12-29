  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye için "Son yıllarda böylesini görmedim" diyerek açıkladı! 10 Ocak için geri sayım başladı! Başaracağız inşallah

Ekrem, reklâm sezonunu açtı

Milli torpido ‘AKYA’ hedefi 12’den vurdu

Ev sahipleri de kiracılar da çıra gibi yanacak! Milyonlara “Eyvah eyvah” dedirtecek gelişme

Başaramayacaklar! Gazze’yi unutturmak istiyorlar

Türkiye için yola çıktı! Boğazını yırtarcasına bağırarak geliyor! 1, 2, 3, 5... Oraya kadar varacak

Asgari ücrette vergiyi kaldırdı 578 dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamanı verdi! Sol hayal satar Erdoğan yapar

Doğalgaz fiyatları belli oldu!

Ahmet Hakan çılgına döndü! “Ulan” tepkisi gündeme oturdu! Bunların etrafında “Abi biraz düzgün konuş ya” diyen kimse kalmadı mı?

İsrail hastaneleri yaralı askerlere yetişemiyor! 6 bin yaralı asker sistemi çökertti
Gündem İbretlik görüntüler! Cezaevi korkusu adama neler yaptırıyor neler
Gündem

İbretlik görüntüler! Cezaevi korkusu adama neler yaptırıyor neler

Yeniakit Publisher
2023-12-29 16:29:00 -
İbretlik görüntüler! Cezaevi korkusu adama neler yaptırıyor neler

Denizli’de farklı suçlardan toplamda 102 yıl 18 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs yakalandı. Şahıslardan birinin çekmeceden çıkması polis memurlarını hayrete düşürdü.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bir süredir takibe aldıkları şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlık ve tutuklu hükümlünün kaçması suçlarından 31 yıl 9 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, hırsızlık suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, yağma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 6 şüpheli yakalandı.

Aranan şüpheli dolap çekmecesinden çıktı

Aranan şahısların saklandığı adreslere operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, arama yaptıkları bir dairede karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Şüpheli dolap çekmesinde yakalandı. Aranan şahıs dolap çekmecesinden çıkarak, polis ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23