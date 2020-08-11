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Ekonomi

İbre tersine mi dönüyor? Altında büyük düşüş

Koronavirüs pandemisi nedeniyle güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı. Vatandaşlar "Altın çıkacak mı? Altında yükseliş devam edecek mi?" sorularının yanıtlarını ararken altında büyük bir düşüş baş gösterdi. İşte altında son durum...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:54:00 -
İbre tersine mi dönüyor? Altında büyük düşüş

Kovid-19 pandemisinin ardından rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında büyük düşüş baş gösterdi.

Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklamasının ardından düşüş yaşandığı belirtilen altının ons fiyatı yaklaşık 100 dolarlık bir kayıpla 1939 dolara inerken, gram altın ise 30 TL civarında değer kaybına uğradı.

Yatırımcı endişeli!

Yatırımını altına yapan vatandaşlar, büyük düşüş nedeniyle tedirginlik yaşarken akıllara altın için yapılan temkinli duruş çağrıları geldi.

Altın fiyatları ne kadar?

Peki altında son durum ne? 11 Ağustos saat 16:00 itibariyle çeyrek altının satış fiyatı 762,60 TL'den işlem görürken, 746,60 TL'den geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatının 1.525,20 lira olduğu görülürken, 1.488,60 liradan ise geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.027,60 TL'den işlem görürken, alış fiyatı ise 2.977,70 TL olarak görülüyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 431,88 TL'den işlem görürken, 415,80 liradan ise alış fiyatı göze çarpıyor.

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