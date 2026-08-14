Sineği bile gözünden vuruyor: Eski PÖH 4 bin metreden avladı!
Erzurumlu eski özel harekât polisi gazi Furkan Düzenli, Bulgaristan’da 4 bin metrelik atışın ardından şimdi gözünü 7 bin metreye dikti.
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Erzurumlu eski özel harekât polisi gazi Furkan Düzenli, Bulgaristan’da 4 bin metrelik atışın ardından şimdi gözünü 7 bin metreye dikti.
Erzurum’da yaşayan eski özel harekât polisi gazi Furkan Düzenli, uzak mesafe atıcılığı alanındaki deneyimi ve gerçekleştirdiği hassas atışlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yıllardır yurt içi ve yurt dışında çeşitli atış organizasyonlarına katılan Düzenli, adeta milimetrik hesap gerektiren atışlarıyla dikkat çekerken, yeni hedefini de belirledi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN ATIŞ Düzenli’nin verdiği eğitimlerden geçen bir atıcının 110 metre mesafeden iki su şişesi arasına sıkıştırılmış kağıt parçasını vurduğu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Atışın ardından suyun alttaki şişeye dolması, görüntüyü izleyenlerin dikkatini çekerken, paylaşım kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı. Düzenli, söz konusu atışın kendisine ait olmadığını, yurt dışında eğitim verdiği bir arkadaşının gerçekleştirdiğini belirterek bu tür atışların, uzun yıllara dayanan çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.
2 BİN METREDEN ŞİŞE, 500 METREDEN ZOR ATIŞ Uzak mesafe atıcılığında farklı denemelere imza attığını anlatan Düzenli, Türkiye’de gerçekleştirdiği bazı atışların da oldukça zorlu olduğunu belirtti. Düzenli, 2 bin metre mesafeden kola şişesine isabet ettirdiği atışın yanı sıra, 500 metreden bir aracın içerisinden yapılan atışla aracın diğer tarafındaki şişeyi vurduğunu ve bin metreden yumurta hedefini başarıyla vurduğu çalışmalar bulunduğunu aktardı. Bu tür atışların yalnızca isabet kabiliyetiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Düzenli, mesafe arttıkça çevresel koşulların ve atış hesaplamalarının öneminin de arttığına dikkat çekti.
4 BİN METRELİK ATIŞLA KENDİ REKORUNU ZORLADI Düzenli’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en uzun mesafeli atış ise Bulgaristan’da yapıldı. 408 CheyTac tüfeğiyle 4 bin metre mesafedeki hedefe yönelik atış gerçekleştiren Düzenli, bu deneyimin ardından çıtayı daha da yukarı taşımaya karar verdi. Şimdi ise hedefinde 7 bin metre bulunuyor. Düzenli, bunun için uygun ekipman ve atış alanı imkanlarının oluşturulması gerektiğini belirterek, yeni denemeyi Türkiye’de gerçekleştirmeyi tercih ettiğini, şartların uygun olmaması halinde ise yurt dışında 7 bin metrelik atış denemesi yapacaklarını söyledi.
HEDEF 7 BİN METRE Düzenli, yeni hedefiyle ilgili çalışmalarını atış arkadaşı Erkan Demirci ile birlikte sürdürdüğünü ifade etti. İkilinin yarışmalara da birlikte katıldığını belirten Düzenli, kendisinin ve Demirci’nin atışlarda birbirlerine gözcülük yaptığını anlattı. Amerika’da hazırlanan yeni bir tüfeğin 7 bin metrelik hedefe ulaşma konusunda önemli bir imkan sağlayabileceğini dile getiren Düzenli, ekipmanın Türkiye’ye getirilebilmesi ve uygun bir atış alanı bulunması halinde denemeyi Türkiye’de gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.
GÖZÜ İTALYA’DAKİ BÜYÜK YARIŞMADA Yurt dışında düzenlenen organizasyonlara da katılan Düzenli, bu yıl İtalya’da gerçekleştirilecek büyük bir yarışmada Türkiye’yi temsil etmek için hazırlık yaptıklarını belirtti. Yarışmanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Düzenli, burada da deneyimlerini ortaya koyarak başarılı sonuç elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Yıllardır uzak mesafe atıcılığıyla ilgilenen gazi Furkan Düzenli, sosyal medyada gördüğü ilgiyi çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşması açısından önemli bulurken, yeni hedefi olan 7 bin metrelik atış için hazırlıklarını sürdürüyor.
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