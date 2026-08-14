Sineği bile gözünden vuruyor: Eski PÖH 4 bin metreden avladı!

4 BİN METRELİK ATIŞLA KENDİ REKORUNU ZORLADI Düzenli’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en uzun mesafeli atış ise Bulgaristan’da yapıldı. 408 CheyTac tüfeğiyle 4 bin metre mesafedeki hedefe yönelik atış gerçekleştiren Düzenli, bu deneyimin ardından çıtayı daha da yukarı taşımaya karar verdi. Şimdi ise hedefinde 7 bin metre bulunuyor. Düzenli, bunun için uygun ekipman ve atış alanı imkanlarının oluşturulması gerektiğini belirterek, yeni denemeyi Türkiye’de gerçekleştirmeyi tercih ettiğini, şartların uygun olmaması halinde ise yurt dışında 7 bin metrelik atış denemesi yapacaklarını söyledi.