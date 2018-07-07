Ibrahimovic'ten Beckham'a ilginç teklif!

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak İsveç-İngiltere maçı öncesinde Zlatan Ibrahimovic’ten David Beckham’a ilginç bir teklif geldi.

Sosyal medya hesabından Beckham ile bir fotoğrafını paylaşan Zlatan Ibrahimovic, “Eğer İngiltere kazanırsa dünyanın neresinde istersen orada sana yemek ısmarlayacağım. Ama eğer İsveç kazanırsa Ikea’dan ne istersem onu alacaksın” ifadelerini kullandı.

David Beckham ise Zlatan Ibrahimovic’in bu teklifine “Eğer İsveç kazanırsa Ikea’dan ne istersen alacağım, hatta Los Angeles’taki evinde neye ihtiyacın varsa. Ama İngiltere kazanırsa İngiltere'ye geleceksin ve İngiltere forması giyip benimle Wembley’de devre arasında balık ve cips yiyeceksin” yanıtını verdi.

Milli takımı bırakma kararına rağmen ülkesinin Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmasının ardından geri dönme sinyali veren Ibrahimovic’in bu hamlesi karşılık bulmamıştı.

İsveç ile İngiltere bugün saat 17:00'de karşı karşıya gelecek. İki takımın maçını kazanan ekip, yarı finalde Rusya-Hırvatistan maçının galibiyle karşılaşacak.