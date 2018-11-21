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Ibrahimovic'in yeni adresi belli oldu

İtalyan La Gazetta Dello Sports gazetesine göre; Los Angeles Galaxy'de forma giyen 37 yaşındaki Ibrahimovic Avrupa'ya dönüş hazırlığı yapıyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:17
Ibrahimovic'in yeni adresi belli oldu

İtalyan gazetesi La Gazetta Dello Sports'un iddiasına göre; Ibrahimovic, Milan'a dönmek istiyor.

Leonardo'dan telefon bekliyor

Amerikan Ulusal Futbol Ligi MLS'de Los Angeles Galaxy'nin play-off'lara kalamamasıyla hayal kırıklığı yaşayan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa'ya dönüş hazırlığı yapıyor. Birçok kulüpten teklif almasına karşın Milan'a dönmek isteyen Ibrahimovic, menajeri Mina Raiola ile görüşen teknik direktör Leonardo'dan telefon bekliyor.

İsveçli futbolcu, önümüzdeki sezon takımda kalmayı garantilediği takdirde yarım sezon için 2 milyon euro ücreti kabul edecek. Milan Kulübü bu anlaşmada Finansal Fair-Play kurallarını da göz önünde bulundurarak hareket edecek. Geçtiğimiz mart ayında Manchester United'dan Los Angeles Galaxy'ye transfer olan Zlatan Ibrahimovic, MLS'de çıktığı 27 maçta 22 gol atmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:17
  1. La Gazetta Dello Sports
  2. Los Angeles Galaxy
  3. Zlatan Ibrahimovic
  4. MLS
  5. Ibrahimovic

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