Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ibrahimovic geri dönüyor!

ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibinde forma giyen Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacağını söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:28
Ibrahimovic geri dönüyor!

ABD'de yayınlanan Jimmy Kimmel Live programına konuk olan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce emeklilik kararı aldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.
Dünya Kupası'nda mücadele edecek İsveç'in kadrosunda yer almak istediğini belirten Ibrahimovic, "Dünya Kupası'na katılacağım. Kupada yer alacağım. Bu konuda daha fazla konuşursam insanlar beni yargılayabilir. Olmadığım bir Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Manchester United ile sözleşmesini fesheden Ibrahimovic, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımı ile anlaşmış ve çıktığı 3 maçta 3 kez ağları sarsmıştı.
İsveçli yıldız futbolcu, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 12:28
  1. Ibrahimovic
  2. Dünya Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Popüler kültür: Modern toplumun yeni dini!
    1. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    2. Kritik zirve sona erdi!
    3. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    4. Çocuklar kahve içmeli mi?
    5. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    6. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    7. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    8. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    9. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    10. Üniversite sınavında FaceTıme..
    11. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    12. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    13. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    14. Böyle insanlardan uzak durun!
    15. Yunanistan'dan küstah açıklama!
    16. Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı
    17. Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu!
    18. Türkiye'yi hedef alan Juncker yine..
    19. KKTC küfürbaz Şansal'a 'kapıyı' açtı
    20. Yunan küstahlığı: Kendine gel Türkiye
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!