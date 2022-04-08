İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hayatı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden ayrılmasın ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alındı. Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider yeni Tarım Bakanı Yardımcıları oldu. Peki İbrahim Yumaklı kimdir? İşte Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hayatı!

İbrahim Yumaklı kimdir?

İbrahim Yumaklı, 1992’de Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1993’te Marshall Boya A.Ş.’de İthalat İşlemleri Uzmanı olarak başladı. 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

2011’de Al Jazeera Türkiye’ye transfer olan Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Cine5 TV’de Genel Müdürlük ve Ocak-Ekim 2016 arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası Yumaklı, 28 Ekim 2016’dan bu yana GÜBRETAŞ üst yönetimindeki görevlerinin yanı sıra İcracı Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.