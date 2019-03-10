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İbrahim Üzülmez: "Milli aradan sonra kendimizi daha iyi bir konuma getirmeye çalışacağız”

Spor Toto 1.

10 Mart 2019 Pazar 22:10
İbrahim Üzülmez: "Milli aradan sonra kendimizi daha iyi bir konuma getirmeye çalışacağız”

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında liderlik yarışını sürdüren Gençlerbirliği sahasında İzmir temsilcisi Altay’ı ağırladı. Müsabakayı 1-0 kazanan Gençlerbirliği aldığı bu sonuçla 51 puana yükseldi.


Gençlerbirliği, Eryaman Stadı’nda Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Altay’ı konuk etti. Başkent ekibi, evinde oynadığı maçta 1-0 galip gelerek zirve yarışını sürdürdü. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısına katılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Bizim için zor bir maç oldu. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan takıma karşı oynadık. Oyunun genelinde kalemizde sıkıntılara neden olan bir Altay vardı. İkinci yarı gole kadar iyiydik, golü attıktan sonra oyuncularım defansif oynadılar. Takımın alışık olduğu bir sistem var bu durum birkaç hafta içinde değişecektir. Milli maç arasından sonra fiziksel olarak kendimizi daha iyi bir konuma getirmeye çalışacağız. Bu ligde fizik olarak iyi olmanız gerekiyor. Kaliteyle fizik birleşirse fark yaratabilirsiniz. Oyuncularımızı tanımaya çalışıyorum henüz az idmana çıktık. Hafta içinde bazı testler yapacağız oyuncularımıza. Futbolda sihirli bir değnek yok. İbrahim Üzülmez geldi takım değişir demek olmaz. Altay takımına başarılar diliyorum” dedi



Erkan Sözeri’yle ilgili de konuşan Üzülmez, “Erkan Sözeri’yle ilgili geçmişteki söylemler doğru değil. Erkan Hoca’nın başında bulunduğu takım bu zamana kadar bu kadar puan toplamış. Evet, defansif bir takım ama hızlı hücuma çıkmalarını istiyorum. Top sizdeyken ve kaybettiğinizde doğru reaksiyonları vermelisiniz. Tabii bu hemen ortaya çıkacak şeyler değildir. En az rakip kadar mücadele etmeliyiz. Gelecek haftalarda herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.



Takımda bulunan oyuncularla ilgili yaş probleminin olmadığını ifade eden Üzülmez, “Takımın yaş ortalaması 28,1. Bazı oyuncular belli bir yaşın üzerinde ama şunu söylemek gerekiyor. Bu oyuncuları biraz daha tasarruflu kullanmak gerekiyor. Bu kadro yapılanmasıyla olur. 30 yaş üstü oyuncular zaten tecrübeli oyuncular, sahada doğru işler yapıyorlar. İdmanlarını doğru uygularsak önümüzdeki haftalarda daha sağlıklı bir oluşum görebiliriz. Genç oyuncularımıza bugün görev veremedik ama ilerleyen haftalarda onları da sahada görebilirsiniz. Ben futbolda yaşa pek fazla takılmıyorum. Gençlerbirliğini kim daha ileri taşır ben ona bakıyorum. Genç oyuncularım keşke daha iyi olsa biz de onları sırtınızda taşırım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 22:10
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