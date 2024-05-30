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Medya İbrahim Tatlıses İsraillilere seslendi
Medya

İbrahim Tatlıses İsraillilere seslendi

Yeniakit Publisher
2024-05-30 14:35:00 -
İbrahim Tatlıses İsraillilere seslendi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İsrailli hayranlarına seslendi. Daha önce ülkede verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tatlıses, "Bütün dünya ayaklanmışken tüm İsrail halkına sesleniyorum siz neden ayaklanmıyorsunuz? Unutmayın Netanyahu batan güneştir" ifadelerini kullandı.

İsrail tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor.

7 Ekim'de başlayan saldırılarda 36 bin masum hayatını kaybetti, yaklaşık 82 bin kişi de yaralandı.

Evlerinden, topraklarından sürülen Filistinlilere uygulanan zulme ise tepkiler dinmek bilmiyor.

İsrail'in zulmüne bir tepki de Tatlıses'ten geldi

Son olarak İsrail'in Refah'taki katliamının ardından ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten sert bir tepki geldi.

Gazze'de yaşanan zulümden önce İsrail'de verdiği konserlerle ülkeyi sallayan Tatlıses, paylaşımında İsrailli hayranlarına seslendi.
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İsrailli hayranlarına seslendi: Masumlar ölüyor, neden ayaklanmıyorsunuz?

İsrail'in terörist Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'Batan güneş' olarak nitelendiren İbrahim Tatlıses, İsraillileri yaşananlara yönelik harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'deki sevenlerine çağrıda bulunan Tatlıses şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Gazze'ye saldırmadan 2 ay önce İsrail halkına peş peşe 2 konser verdim. Çünkü oradaki halk beni çok sever. Şimdi o beni sevenlere sesleniyorum. Bu Netanyahu denen adam İsrail halkını düşünmüyor, sadece kendi egosunu tatmin ederken masum insanlar ölüyor. Bütün dünya ayaklanmışken tüm İsrail halkına sesleniyorum siz neden ayaklanmıyorsunuz? Unutmayın Netanyahu batan güneştir. Sizi karanlığa götürür. Doğan güneş sizi aydınlığa götürür. Kendinize doğan güneş bulun."

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