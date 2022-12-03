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Gündem İbrahim Tatlıses, Erdoğan'a olan sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti
Gündem

İbrahim Tatlıses, Erdoğan'a olan sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılığı Şanlıurfa'daki Toplu Açılış Töreni'nin ardından platforma çıkan sanatçı İbrahim Tatlıses "Sayın Cumhurbaşkanım için buradayım, o beni davet etti onun için geldim. Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım." ifadelerini kullanarak, "Haydi Söyle" şarkısından bir bölüm seslendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 17:30:00 -
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'a olan sevgisini anlattı: Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çi go ti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törene Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı.

"Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti"

Mikrofonu eline alan İbrahim Tatlıses, kalabalığa "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı go ti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım." diyerek seslendi.

Birlikte şarkı söylediler

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını Erdoğan'ın da eşliğiyle söyledi.

Tatlıses, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımda, Kürtçe "Te go ti çi go ti" kelimesinin anlamını "Sen dedin ne demedin anlamına gelir yani boş battal gibi bir şey" diyerek açıklamıştı.

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