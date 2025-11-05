İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki tavsiye ediyor!  Geçmeyen öksürük için ipucu verdiler

Kış aylarında en çok yaşanan sağlık sorunlarının başında öksürük geliyor. Öksürük ve balgam şikâyeti yaşayan birçok kişi için İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki'den etkili 2 kür tarifi...

İbrahim Saraçoğlu Özellikle sigara kullananlar için balgam söktürücü iki tavsiye ediyor!

Birinci kürü için yarım litre suyun içine yarım bağ tere atıyoruz. Ağzı kapalı olarak 5 dakika haşlıyoruz. Soğuduktan sonra yemeklerden iki saat sonra süzdüğümüz suyun tamamını tüketiyoruz.

İkinci kürümüz ise oldukça basit yatmadan hemen önce bir tatlı kaşığı tereyağının üzerine bir tatlı kaşığı bal koyarak tüketiyoruz. Bu iki kür sayesinde balgamdan kurtulabilirsiniz.

Kırmızı soğan, vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan maddeleri sarı soğana göre daha fazla içerir.

Özellikle antioksidan deposu olarak bilinen kırmızı soğan, aynı zamanda insan sağlığı için pek çok önemli fayda sunuyor. Farklı kullanım ve tüketim yöntemleri üzerinden sağlıklı şekilde değerlendirmek mümkün.

Ahmet Maranki öksürük ve solunum yolları rahatsızlığı için soğan kürü tavsiye ediyor.

Ahmet Maranki soğan kürü tarifi nasıl yapılır?

Ahmet Maranki öksürük ve solunum yolları rahatsızlığına soğan kürünü tavsiye ediyor. Öksürük için kırmızı soğanda şifa bulabilirsiniz. Soğan kürünü yapmanız için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

Soğan kürü tarifi

Malzemeler:

1 bardak bal

1 adet kırmızı soğan

Esmer şeker

Ahmet Maranki Soğan kürü nasıl yapılır?

Kürü elde etmek için; soğanları halka halka doğrayın ve bir kavanozun içine ekleyin. Bal ve esmer şekeri de kavanoz içine ilave edin. Bir gece ağzı kapalı kalacak şekilde dinlendirin ve sabah olduğunda bu kürden bir kaşık tüketin. Öksürüklerinizi kesecek ve boğazınızı yumuşatacaktır. Öksürükler gidene kadar kürü uygulamaya devam edin. Detoks ve genel kullanım amacıyla da bir soğanı 1 litre suda kaynatın. Soğumasını bekleyin. Gün içinde bu suyu tüketin. Soğan kürü her tüketimde taze olarak hazırlandığında etkili olacaktır./