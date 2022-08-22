İbrahim Saraçoğlu uykusuzluk için alabaş öneriyor! Alabaş nasıl yenir, faydaları? Doğal çözümler

Uykusuzluk, diğer bir adıyla insomnia, basitçe uykuya dalmakta güçlük olarak tanımlanabilecek yaygın bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa sahip olan kişi sabah uyandığında kendini bitkin ve yorgun hissedebilir, günlük işlerini yapmakta zorluk çekebilirler. Ayrıca kaliteli bir uykunun hafızayı ve yaratıcılığı geliştirdiği kanıtlanmıştır. Sağlıklı ve yetişkin bir insanın günlük uyku ihtiyacı 7-9 saat olarak öngörülse bile bu süre kişiden kişiye değişebilmektedir.

En temel gereksimlerden biri olan uyku, olmadığı durumlarda sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Peki uykusuzluk nasıl giderilir, uykusuzluk nedenleri nelerdir ve kaliteli bir uyku için odanızda yapmanız gerekenler nelerdir tüm bu soruların çözümleri...

Uykusuzluk (insomnia) bir veya birden çok nedene bağlı olarak gözlemlenebilir. Uykusuzluğa neden olan bazı durumlar şu şekildedir:

Stres: Uykusuzluğa sebep olan en yaygın etkenlerden biri strestir. Günümüz insanın iş, okul, sağlık ve maddi alanlarda yaşadığı stres uykusuzluğa neden olabilir.

Kafeinli İçecekler: Çay, kahve ve kola gibi kafeinli içecekler uyarıcı etkiye sahip olduklarından gün içerisinde sıklıkla tüketilmesi veya gece geç saatlerde tüketilmesi uykusuzluğa sebep olabilmektedir.

Geceleri geç saatte yemek yemek: Yatmadan önce yenilen küçük atıştırmalıklar kişilere rahatsızlık vermeyebilir fakat çok fazla yemek şişkinlik hissine sebep olacağı için uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

Uyku öncesi alışkanlıklar ve uyuma ortamı: Tablet, telefon, TV izlemek gibi ekran aktiviteleri uykuya dalmayı zorlaştırır. Kaliteli bir uyku için uyuduğunuz ortam uyarıcılardan olabildiğinde uzak ve sessiz olmalıdır.

İlaç kullanımı: Farklı hastalıklar için kullandığınız ilaçlar uykusuzluğa sebep olabilmektedir. Ağrı kesici, tansiyon, alerji ve soğuk algınlığı ilaçları gibi reçeteyle satılan ilaçların yanında reçetesiz birçok ilaç da kafein içeriğiyle uykusuzluğa sebep olabilir.

Ruh sağlığı: Kaygı bozukluğu, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalıklarda uykusuzluk yaygın görülür.

Uyku hastalıkları: Uyku apnesi uykuda düzenli nefes almayı engelleyen bir rahatsızlıktır. Uyku apnesi hastaları düzenli nefes alamadıkları için sık sık uyanmaktan şikâyetçidir. Ayrıca diyabet, astım, reflü, Alzheimer gibi hastalıklar da uykusuzluğa neden olabilmektedir.

Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun özellikle sıklıkla uyku problemi çeken hastalarına tavsiye ettiği besinler alabaş arasında yer alır. Kronik uykusuzluk için beyaz alabaşı öneren Saraçoğlu, uykudan yarım saat önce çiğ tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca alabaş Kalsiyum minerali kas ve kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Marketlerin manav bölümlerinde ve genellikle pazarlarda satılan alabaş, turp sebzesine benzese de Alabaş C vitamini açısından çok önemli bir sebzedir. Alabaşın bir gramının içinde bir portakalda olduğu kadar C vitamini vardır. Lahanagillerden olan alabaş ülkemizde son yıllarda üretilmeye başlandı.

Uyku problemi çekiyorsanız, kronik bir uyku sorununuz varsa alabaş tüketimi sizi oldukça rahatlatacaktır. Uyku problemlerinize tedavi olma açısından her gece uyumadan önce 250 gram alabaş tüketin.

Alabaş nasıl yenir?

Alabaşı öncelikle ortadan ikiye ayırın daha sonra ince ince doğrayın ve yiyin. Alabaşın tadı size ağır gelirse limon ve tuzla birlikte de tüketebilirsiniz. Zeytinyağlı salatalarda turp yerine alabaş kullanırsanız kolestrolü düşürür. Kronik uykusuzluğa birebirdir. Avrupa'da cehennem topuzu olarak bilinen alabaş, karaciğerde yaşanan sıkıntılara da çok iyi gelir. Özellikle siroz ve akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklara karşı uzmanlar alabaşı öneriyor.

HANGİ BİTKİ ÇAYI UYKU YAPAR?

Sizi sakinleştirip kaslarınız gevşeterek bitkisel çayların yardımı ile uykuya daha rahat dalabilir, derin bir uyku uyuyabilirsiniz.

Papatya Çayı: İçeriğindeki apigenin adı verilen antioksidanla kaygıyı azaltıp sakinleştirici bir etkiye sebep olarak uykuya geçişi kolaylaştırır.

Nane: Uykudan önce içeceğiniz bir bardak nane çayı sinirlerinizi yatıştırmanızı ve huzurlu bir uyku uyumanızı sağlar.

Melisa Yaprağı: Melisa yaprağından demleyeceğiniz sıcacık bir çay üzerinizdeki negatif enerjiyi atıp sakin bir uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

Şerbetçiotu Çayı: Gerginlik ve kaygı sebebiyle yaşanan uykusuzluğa iyi gelen Şerbetçiotu çayı ayrıca rahatlatıcı bir etkiye de sahiptir.

Rezene çayı uyku kaçırır mı?

Şöyle ki rezene çayı vücutta önemli bir mineral olan bol miktarda magnezyum içerir. Magnezyum uykusuzluğun tedavisinde yararlı etkilere sahiptir. Rezene ayrıca etkili bir fitoöstrojen olarak da bilinir.

Bebeklerde meydana gelen gaz, uzun süreli ağlamalara ve uykusuzluğa yol açar. Bu kapsamda gaz ve şişkinliğe iyi gelmesi nedeniyle rezene çayı tüketimi tercih edilebilir. Rezene çayının bebeklerde gaz yapmasının aksine, gazı daha rahat çıkarmakta etkilidir.

Rezene Çayı Nasıl Yapılır?

Gün içinde tüketmenin yanı sıra özellikle akşam tüketerek daha rahat bir uyku uyumanın da avantajını elde edebilirsiniz. Bir bardak rezene çayını hazırlamak için ortalama 1,5 bardak kadar kaynamış suya ihtiyaç duyulur. 1,5 bardak olan kaynamış su için 1 çay kaşığı kadar rezene tohumu yeterli gelmektedir

UYKUSUZLUĞA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'na göre kediotu kökü iyi test edilmiş mükemmel bir uyku ilacı! Kedi otu kökünün endişe ve korkuların yarattığı huzursuzluğa karşı uyku ilacı görevi gören bitkisel bir yatıştırıcı olmasının yanı sıra kimyasal uyku ilaçları gibi negatif etkilerinin olmadığını belirten İbrahim Saraçoğlu, "Kediotu bitkisi, bağımlılık yapmadan, kişiyi güvenli bir şekilde sakinleştirir. Kediotunun belirttiğim tüm bu özellikleri en az 2000 yıldan beri bilinmektedir." diyor.

Halk arasında turp olarak da bilinen alabaşın faydaları nelerdir?

Şekil itibarı ile kerevize ve turpa benzeyen alabaş bitkisinin bazı kaynaklarda alabaş turp olarak anıldığı da görülür. Özellikle Avrupa ülkelerinde bizim mutfaklarımızda yer alan turptan değil de alabaş turp kullanıldığı bilinmektedir. Alabaş turp faydaları şöyle sıralanabilir:

*Potasyum zengini sebzeler arasında yer alan Alabaş, tansiyonu dengeleme özelliğiyle öne çıkar. Yüksek tansiyon hastalarının beslenme listesinde muhakkak bulunur.

*Bilindiği gibi yüksek tansiyon zaman içinde kalp ve damar hastalıklarının önünü açan bir hastalıktır. Tansiyonu dengelemek amacıyla tüketilen alabaş bitkisi bu sebeple kalp ve damar hastalıklarına yakalanma olasılığını da azaltır.

*Potasyum zengini olduğu kadar demir zengini de olan Alabaş, kansızlığı gidermesiyle de ünlü olduğu için kan yapan sebzelerin arasında yer alır.

*Vücudumuzun mikroplardan temizlenmesi için gerekli olan antioksidanlar bakımından da oldukça güçlü olan Alabaş, bağışıklığın güçlenmesine ve başta kanser hücreleri olmak üzere pek çok hastalıklı hücrenin oluşmasına ve büyümesine engel teşkil eder.

*Tansiyonu dengelediği gibi kan basıncını da dengeleyen Alabaş, stresin azaltılmasına, yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.

*Vitamin bakımından oldukça zengin olan Alabaş çok düşük kalorili olan sebzeler arasındadır. Bu yüzden Alabaş bitkisi azla kilo problemi yaşayanların beslenme listesinde kolayca yer alabilir.

Aşırı uyku getiren şeyler?

Uyku Getiren Yiyecekler: 1) Kiraz · 2) Muz · 3) Yulaf Ezmesi · 4) Yapraklı Sebzeler · 5) Omega 3 İçeren Balıklar · 6) Ananas · 7) Tahıllar · 8) Ceviz.

10 saniyede nasıl uyunur?

10 saniyede nasıl uyunur : Askeri Yöntem

Nefes verin ve göğsünüzü rahatlatın. Bacaklarınızı, uyluklarınızı ve baldırlarınızı rahatlatın. Gözünüzde rahatlatıcı bir sahne canlandırın ve 10 saniye boyunca zihninizi temizleyin. Bu işe yaramazsa 10 saniye boyunca “düşünme” kelimesini tekrar tekrar söylemeye devam edin.

Uykusuzluğa kesin çözüm arayanlara Tuz ve şeker hilesi

Şeker ve tuz hilesi, uyku düzenini bozan hormon dengesini normale getirmeye yardımcı olur.

Araştırmacı Matt Stone, Eat for heat kitabında da daha iyi uyku için bu yöntemden bahsediyor:

“Tuz ve şeker karışımı gece olan stres dolu durumlar için kesinlikle gerekli. Uykusuzluk gece saat 02.00 ile 04.00 arasında sizi vücudunuzda dolaşan aşırı miktarda adrenalin ile vurduğunda (adrenalin bu saatlerde salgılanır), dilin altına koyulan tuz ve şeker tek çare olacaktır.”

Nasıl hazırlanır?

5 gram deniz tuzu

25 gram esmer şeker

1 yemek kaşığı şeker kamışı

Tüm malzemeleri bir kavanozda karıştırın. Yatağa yatmadan önce karışımdan küçük bir miktar alın ve dilinizin altına koyun. Şekerli tuz karışımı yatağınızın ucuna koyabilir, gece kalktığınızda yine bir miktar dilinizin altına yerleştirebilirsiniz.