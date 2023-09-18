İbrahim Saraçoğlu siyatik tedavisi: Düştüğü not, şok uygulama! Bu yöntemi kimse bunu bilmiyor!

İbarahim Saraçoglu tarafından özel olarak hazırlanmış bir de kür tedavisi vardır. İbrahim Saraçoğlu her zaman ki gibi yine bize mucize bir kür sunmaktadır. Bu kürü ve diğer ürünleri kullanarak siyatik şikayetlerinizi rahatlatabilirsiniz. Siyatik ağrısı sinirlerin harap olması sonucu görülen bir rahatsızlıktır. Siyatik ağrıları genelde bel ve kalça arkasında dizden aşağı kısımda olur. Siyatik sinir vücuttaki en büyük sinirdir. Siyatik sinirin kökleri omuriliktedir. Siyatik sinirin belirtileri; Yanma hissi, ağrı, uyuşma ve karıncalanmadır. Siyatik sinir tedavisinde esas olan nedeni bulmak ve tedaviyi o şekilde yapmak hastayı rahatlatır.

İbrahim Saraçoğlu Siyatik Kürü; Kaynayan bir su bardağı suya yirmi beş otuz adet kiraz sapı atılır. Üç dakika kısık ateşte kaynatılır. Sonra bir tatlı kaşığı ısırgan otu atılır ve dört dakika bekletilir. Demlenen sıvıyı ağrıyan bölgeye sürünüz. Hazırlanan doğal bitkinin yarısını kahvaltıdan bir saat sonra, diğer yarısını da yarım saat sonra içiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO