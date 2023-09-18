  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

Polonya skandal haberi verdi! Herkes şokta: Bu sefer beklenmedik Savunma Bakanı ifşası ülke gündemine oturdu!

Mısır, Suudi Arabistan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı, önemli çağrılar geldi

Her geçen gün sayı artıyor! Almanya heveslilerine ders olsun

ABD'li yatırımcılardan Türkiye kararı: dünyaya duyurdular! Türkiye'ye milyar dolar yağacak!

'Kirasını ödemeden kaçtı' iddiası! Seküler rapçi evi ne hale getirmiş

Altında treni kaçıranlara güzel haberi verdi! İslam Memiş'ten Gram Altın almak isteyenlere müjde üstüne müjde!

Sisi'den skandal Türkiye kararı! 'Vatandaşlık vermeyeceğiz' diyerek duyurdular

Fransız bakanın enflasyonu düşürme teklifi: Yemek pişirin!

TFF’nin kararı bekleniyor! 2. lig maçında fıkra gibi olay
Kadın - Aile İbrahim Saraçoğlu siyatik tedavisi: Düştüğü not, şok uygulama! Bu yöntemi kimse bunu bilmiyor!
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu siyatik tedavisi: Düştüğü not, şok uygulama! Bu yöntemi kimse bunu bilmiyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 21:55:00 - 2023-09-18 21:58:12
İbrahim Saraçoğlu siyatik tedavisi: Düştüğü not, şok uygulama! Bu yöntemi kimse bunu bilmiyor!

Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan İbrahim Saraçoğlu siyatik ağrıdan şikayetçi olanlar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Açıklaması merak uyandırdı

İbarahim Saraçoglu tarafından özel olarak hazırlanmış bir de kür tedavisi vardır. İbrahim Saraçoğlu her zaman ki gibi yine bize mucize bir kür sunmaktadır. Bu kürü ve diğer ürünleri kullanarak siyatik şikayetlerinizi rahatlatabilirsiniz. Siyatik ağrısı sinirlerin harap olması sonucu görülen bir rahatsızlıktır. Siyatik ağrıları genelde bel ve kalça arkasında dizden aşağı kısımda olur. Siyatik sinir vücuttaki en büyük sinirdir. Siyatik sinirin kökleri omuriliktedir. Siyatik sinirin belirtileri; Yanma hissi, ağrı, uyuşma ve karıncalanmadır. Siyatik sinir tedavisinde esas olan nedeni bulmak ve tedaviyi o şekilde yapmak hastayı rahatlatır.

İbrahim Saraçoğlu Siyatik Kürü; Kaynayan bir su bardağı suya yirmi beş otuz adet kiraz sapı atılır. Üç dakika kısık ateşte kaynatılır. Sonra bir tatlı kaşığı ısırgan otu atılır ve dört dakika bekletilir. Demlenen sıvıyı ağrıyan bölgeye sürünüz. Hazırlanan doğal bitkinin yarısını kahvaltıdan bir saat sonra, diğer yarısını da yarım saat sonra içiniz.

Sürekli susuz hissi yaşayanlar dikkat! Uzman duyurusu: Tehlikeli hastalığın ilk sinyali olabilir uyarısı yaptı
Sürekli susuz hissi yaşayanlar dikkat! Uzman duyurusu: Tehlikeli hastalığın ilk sinyali olabilir uyarısı yaptı

Sağlık

Sürekli susuz hissi yaşayanlar dikkat! Uzman duyurusu: Tehlikeli hastalığın ilk sinyali olabilir uyarısı yaptı


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23