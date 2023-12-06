İbrahim Saraçoğlu çörek otu yağı kullanımı ve faydaları: Hadiste bile adı bile geçiyor! Her derde deva, en etkili yöntem

İbrahim Saraçoğlu Çörek Otu Yağı: Pek çok kutsal kitapta ismi geçen, genellikle şifalı bitki olarak bilinen çörek otu, binlerce yıldır kullanılan bir bitki türüdür. Günümüze kadar pek çok çeşitli araştırmaya konu olan çörek otunun bilinen en önemli özelliği ise kanserli hücrelerin temizlenmesinde etkili olması ve kansere karşı koruyucu özelliğinin bulunmasıdır. Bu konu ile alakalı ciddi sayıda araştırma yapılmış ve olumlu sonuçlar çıkartılmıştır. İslam kültüründen, Antik Yunan dönemlerine hatta Eski Mısır'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kullanıldığı bilinmektedir. Ülkemizde ise hemen her bölgede yetişmektedir. Dünyada kendisine birçok yetişme alanı bulan çörek otu, ince yapraklı ve otsu bir tarla bitkisi görünümündedir. Çörek otu olarak kullanılan siyah küçük susamlı taneleri, bitkinin dallarında yetişen kapsüller içindeki tohumlarıdır. İçerisinde pek çok vitamin ve molekül bulunduran çörek otu, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için etkilidir. Hatta bazı ilaçların üretmek için ham madde olarak kullanıldığı bilinmektedir. İçerisinde protein, bitkisel yağlar bol miktarda yer alır. Bunun dışında yeterli miktarda A, B, C vitamini ve fosfor içermektedir.

Çörek Otu Yağının Faydaları Arasında;

Yaraları iyileştirici özelliği bulunmaktadır,

Baş ağrısına iyi gelerek baş ağrısını geçirmekte,

Bağırsak kurtlarını düşürücü etki yapmakta,

Sindirim sistemini rahatlatarak, gaz gidermekte,

Kabızlığı gidermeye yardımcı olmakta,

Hemoroid yani basur için de iyileştirici özelliği bulunmakta,

Astım ya da alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlamakta,

Bronşit ve öksürüğe iyi gelmekte,

Ateş düşürmeye yardım ederek, grip ve soğuk algınlığına fayda sağlamakta,

Kan basıncını ve yüksek tansiyonu düşürmekte,

Kolesterolü dengelemekte,

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlamakta,

Emziren annelerde süt artışı sağlamakta,

Eklem ağrıları, artrit ve romatizmaya iyi gelmekte,

Kas ağrıları için yağı ile masaj yapılması fayda sağlamakta,

Mide bulantısı ve mide ağrıları için kullanılmaktadır.

İbrahim Saraçoğlu Çörek Otu Yağı: Sedef hastalığına karşı doğal destek amaçlı kullanılmaktadır. Bunun için çörek otu yağı kürü kullanılmaktadır. Her sabah 3 çay kaşığı çörek otu yağı, 1 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırılarak içilir. Bu kür en az 15 gün yapılmalıdır.

HADİSLERDE BİLE VAR

Ebû Hüreyre (r.a.) bir hadiste şöyle der, ‘Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ölüm hariç, hiçbir dert yoktur ki, çörek otunda ona karşı bir şifa olmasın.’ (Buhari, Tıb 7/12 ve Müslim, Selâm 29, hadis no: 2215). Çörek otu kara habbe olarak da bilinir, halk arasında her derde şifa olarak kabul edilir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hastalandığı zaman çörek otunu su ve bal ile karıştırıp içtiği biliniyor.