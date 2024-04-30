İbrahim Nabi Selçuk: Memura performans ölçümü getirin! Devlete sırtını dayayan maaşlarına zam istiyor!

Akik TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan İstanbul Strateji ve Proje Merkezi Başkanı İbrahim Nabi Selçuk, devletin personel giderlerinin büyük bir yük olduğunu belirterek tüm partilere yeni anayasada 657 sayılı kanunun olmaması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Açın kitapçığa bakın birinci sırada personel var. Devletin bütçesinin çoğu personele gidiyor. Bir şekilde birileri hep devlet memuru olmaya çalışıyor. Niye krallık orası 657 diye bir kanun var.

"657 sayılı kanunun dokunulmazlığını kaldırın"

Benim bu ekranlardan tavsiyem bütün partilerin grup başkan vekillerine yeni anayasada 657 sayılı kanunun dokunulmazlığını kaldırın, bütün memurlara performans ölçümü getirin. Ben özel şirket işletiyorum. Performansı kötü olana güle güle diyorum. Sürekli emekli olmak isteyen bir kitle var elimizden. Neden? Herkes devletin rahatlığını almak istiyor. Bu devletin bu yükü alması lazım. Ankara'da yenilenmiş kadrolar var. Yüzde 70'i memur olan Ankara'da AK Parti kazanamıyor. Bunu seçim yatırımı ve siyasi finansman olarak yapmak doğru değil. Bütçe görüşmelerinde birinci sırada personel giderleri var. Yeni anayasada bu sorun çözülmeli.

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