İbrahim Kalın'dan bomba Sinan Oğan açıklaması! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İkinci tur için de konuşan Kalın, "Ekranlarda bağırıp çağırmak yerine gücünüz varsa seçmeni ikna etmeye çalışırsınız. Millet İttifakı'nın sözcüsü konumunda olan siyasiler, gazeteciler o gece öyle bir tavır ve tutum içerisinde olanlar sosyal medyada kendilerini gülünç durumuna düşürdüler. Bunlar üzücü. Her Seçim ortamında ben anlayabiliyorum ama makul olan ortadan kaldırmamak gerekiyor" dedi.

Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum. Elbette Millet ve Cumhur İttifakı'nın itiraz ettiği yerler ortada. Ama fark o kadar büyük ki meşruiyeti sorgulanamaz. Yaklaşık 5 puanlık fark var. Keşke böyle tutumlar içerisine girmeselerdi. Bunun yerine daha gerçekçi tutum içerisinde olmalıydılar" şeklinde konuştu.

Sinan Oğan'la görüşme olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İkinci tur için Sinan Oğan'la görüşme olacak mı?" şeklindeki soruya ise "Sinan Bey'in aldığı oy kıymetli. Seçmenimizin %5.2 si Sinan Oğan'a verdi. Ortada yeni bir dinamik var. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum. Kendisiyle şahsi tanışıklığım da vardır. Güzel de bir kampanya yaptı. Kendi tezlerini dile getirdi. Terörle mücadele ve sığınmacılar gibi. Devletin beraberliği açısından terör gruplarına karşı tavrını açık bir şekilde gördük.

İkinci tur adına tercihleri ne olur onu bilemeyiz. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda kimlerin karşısında olmamız gerektiği açık bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum.

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"Milletin temel meseleleri söz konusu olduğunda pazarlık söz olmaz"

Şu ana kadar böyle bir görüşme olmadı. Bugün yarın olabilir gibi bir şey diyemem. Biz kendi kampanyamız sürecine odaklanıyoruz. Sürece bakıp onu değerlendireceğiz.

Pazarlık kelimesi de bazen çok yersiz ve uygun olmayan bir şekilde kullanılıyor. Milletin temel meseleleri söz konusu olduğunda pazarlık söz olmaz. Biz gayet kendimizden eminiz, kampanyayı bugüne kadar nasıl getirdiysek kalan 12-13 günü de bu şekilde geçireceğiz" cevabını verdi.