İbrahim Kalın'dan ABD'li Pelosi'nin sözlerine tepki

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye ve Erdoğan ifadelerini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Eskiden Türkiye'ye bir talimat verdiklerinde bunun derhal yerine getirileceğini zanneden çıkar ve güç çevreleri artık Türkiye'de 15-16 yıldır böyle bir düzenin olmadığını anlamış olmak durumundalar. Bunu hala görmedilerse bizi izlemeye devam etsinler." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi (TEİS) Tanıtım Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

'Pelosi'nin Türkiye'ye husumeti var'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Türkiye’yi barbar göstermeye çalışan ifadelerine ilişkin konuşan İbrahim Kalın, "Pelosi, Türkiye'ye karşı husumet içinde olan ön yargılı bir siyasetçi. Daha önce de Ermeni soykırımı iddiaları konusunda böyle bir tavır içerisinde girmişti. Nasıl soykırım iddiaları tarihi gerçeklerle örtüşmediyse bugünkü Türkiye siyaseti okumalarının da tarihi ve aktüel gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yok.” şeklinde konuştu.

Türkiye-ABD demokrasi kıyaslaması

Batılı, Amerikalı ve Avrupalı siyasetçilerin, Türkiye'yi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kendi iç siyasetlerinin bir iç malzemesi yapma alışkanlığından bir türlü vazgeçemediklerini vurgulayan Kalın, “Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanımızın küresel etkisinin bir yansıması olarak da okunabilir. Ancak şu soruyu sormak lazım, Türkiye'de seçimlere katılım oranı nedir, ABD'de nedir? Demokratik temsil açısından Türkiye'de kaç siyasi parti vardır, ABD'de kaç tane vardır? Amerikan demokrasisinin krizi tartışmalarına baktığınız zaman, Amerikan siyasetine ve kongreye etki yapan, etkinin ötesinde oradaki ifadeyi mazur görün ama siyasi pozisyonları satın alan çıkar grupları ne kadar etkilidir? Türk siyasetinde çok partili hayata geçtiğimizden bu yana temsil noktasında nerde olduğumuza bir bakın. Bu konular mukayese bile kabul etmez." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 16 yıl önceki düzen yok"

Kalın, Amerikan siyasetinin kendi iç sorunlarını, Türkiye üzerinden çözmeye çalışan siyasetçilerin sadece beyhude bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Onlara tavsiyemiz, tarihi doğru okumaları Türkiye'nin yeni dinamiklerini doğru okumalarıdır. Eskiden Türkiye'ye bir talimat verdiklerinde bunun derhal yerine getirileceğini zanneden çıkar ve güç çevreleri artık Türkiye'de 15-16 yıldır böyle bir düzenin olmadığını anlamış olmak durumundalar. Bunu hala görmedilerse bizi izlemeye devam etsinler." şeklinde konuştu.