İbrahim Kalın: Türkiye Mısır ve BAE'den sonra yeni normalleşme adımları atabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2022’nin normalleşme adımlarının hızlandığı bir yıl olacağını belirtti. Kriter dergisine verdiği röportajda Türkiye’nin dış politika vizyonunu değerlendiren Kalın, özetle şunları söyledi:

KÜRESEL İTTİFAK: Türkiye barış, güvenlik, istikrar ve refah kavramlarına geniş bir zaviyeden bakmak zorunda. Körfez krizinden Libya’ya, Karabağ Savaşı’ndan Doğu Akdeniz’e kadar bölgesel gelişmelere bigane kalmamız söz konusu değil. 2022’de ve 2023’e giden süreçte Türkiye ön alıcı bir dış politika perspektifiyle milli imkan ve kabiliyetlerini arttırırken, bölgesel ve küresel ittifaklarını da güçlendirmeye devam edecek.

YENİ AÇILIMLAR OLACAK: 2022 bölgesel yeni açılımların olduğu ve normalleşme adımlarının hızlandığı bir yıl olacak. Biz, bize el uzatan kimsenin elini havada bırakmayız. Bize doğru dostane bir adım atana biz iki adım atarız. Dönemsel kriz ve gerilimleri geride bırakıp yeni normalleşme adımları atmayı önemsiyoruz. Son dönemde Mısır ve BAE ile atılan adımları bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bunu başka adımlar da izleyebilir. 2022 son iki yılın küresel etkilerinin devam ettiği bir yıl olacak.

DENGE POLİTİKASI: Türkiye her alanda kendi imkan ve kabiliyetlerini artırırken, ittifak ilişkilerini de güçlendirmeye devam ediyor. Bu denge politikası, krizlerin çözümünde elimizi güçlendirecektir.