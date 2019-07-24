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İbrahim Kalın, Jeffrey ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul edecek.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
İbrahim Kalın, Jeffrey ile görüşecek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki ABD heyeti geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapmıştı.

Toplantıda, Suriye'ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alınmıştı.

Ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelinmiş, Akar'ın ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in kabulünde, ABD'li bazı sivil ve asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden duyulan rahatsızlığı ifade etmişti. Görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından "güvenli bölge" tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından itibaren Milli Savunma Bakanlığından devam edilmesi mutabık kalındığı bilgisine yer verilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
  1. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  2. ibrahim kalın

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