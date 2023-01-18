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Gündem İbrahim Haskoloğlu'ndan hadsizlik! 'Çernobil artıkları'
Gündem

İbrahim Haskoloğlu'ndan hadsizlik! 'Çernobil artıkları'

Sosyal medyada klavye delikanlılığı yapan İbrahim Haskoloğlu, kendisini eleştiren bir Trabzonluya "Çernobil artıkları" diyerek hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 20:42:00 - 2023-01-18 20:47:05

Küçük yaştaki muhalif azınlığın desteğiyle etkileşim alan sosyal medya trolü İbrahim Haskoloğlu, Twitch yayınında bir kişiye "Çernobil artıkları" sözlerini sarf etti. Yoğun tepki alan genç isim geri adım atmak zorunda kaldı.

Altılı masa lehine sahte çarpıtılmış ve hakaret içeren paylaşımlar yapan sosyal medya trolü İbrahim Haskoloğlu'nun kendisini eleştiren Trabzonlu bir vatandaşa, "Çernobil artıkları" yanıtını vermesi büyük tepkiye neden oldu.

Skandal sözler

1996'da Malatya'da dünyaya gelen İbrahim Haskoloğlu, Twitch yayınında nefret, ayrımcılık ve kamuoyunu tahrik içeren sözler sarf etti. Kendisini eleştiren Trabzonlu vatandaşlara hakaret eden Haskoloğlu, "Sakın özür dileme! Ben bunların alayı gelsin hiçbirinden özür dilemem. Yanlış bir şey yapmadım. Bunların alayı gelsin. Ne diyor bu? Arkadaşlar bu da Çernobil! Bu Çernobil artıklarından banane ya? Bunlar da hep bana bulaşıyor." diye konuştu.

Daha önce de haraketlerde bulundu

Haskaloğlu daha önce de, tartıştığı Trabzonlu ve Karadenizli vatandaşlara "Çernobil" imasında bulunmuştu. Özelden kendisine hakaret etmeden durumu yazan kişilere de, "Uza! Çernobil..." gibi yanıtlar vermişti. Muhalif genç trol daha sonra bu hakaret içeren tweetini silmişti.

 

Tepki yağınca geri adım attı

Görüntülerde Haskoloğlu'nun Twitch yayınında birden fazla kişiye Çernobil hakaretini savurduğu anlaşılıyor. Genç trol, kendisine yazan kişinin kullanıcı adının 'Çernobil artığı' olduğunu öne sürdü. Ancak kullanıcının adının böyle olmadığı net şekilde görülüyor. Haskoloğlu'nun ikinci defa farklı kişilere bu ifadeyi kullanması, daha önce farklı kişilerle benzer ifadelerle tartışması bu kadar açık bir durumda bile kolaylıkla yalan söyleyebildiğini kanıtlıyor.

Trol nedir?

Trol kelimesi, yelkenli gemilerden bu yana kullanılan av araçlarına verilen isimdir. Ancak sosyal medya kullananlar arasında tanımlanan troller ise insanları kızdırmak ve bilgi kirliliğine neden olmak için internette sahte bilgi yayan kelimeleri cımbızlayarak ifadeyi çarpıtmya çalışan, hakaret eden veya yorumlarla dolaylı bir şekilde insanları tahrik eden kişilere denir.

Twitter, Facebook, YouTube, forumlar, bloglar, sohbet odaları, oyunlar gibi çevrimiçi ağlarda bilgi edinmek isteyen kişilerde duygusal bir tepki uyandırmak veya onları hizmet ettiği kişilerin istediği şekilde "konudan" uzaklaştırmak amacıyla kasıtlı olarak kışkırtıcı ve kara mizah içeren sahte söylemler üretirler.

Kaynak: Haber 7

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