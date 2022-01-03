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Ekonomi İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 15:46:00 -
İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İbn Haldun Üniversitesi 2547    sayılı    Yükseköğretim    Kanunu'nun    ve    Öğretim    Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği'nin  ilgili   maddeleri  ve  T.C.  İbn  Haldun  Üniversitesi “Öğretim    Üyeleri    Yükseltilme    ve    Atanma    Koşulları”    uyarınca    Öğretim    Üyesi    alımı gerçekleştirilecek.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Adli Sicil Belgesi

- Hizmet belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

-  Resmi  Kurumlarca  Onaylanmış  ya  da  e-Devlet  üzerinden  karekodlu  lisans,  yüksek
lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi,

- Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi  Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr.  Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza metnini  vermeleri  gerekmektedir.  Aydınlatma  Metnine  https://www.ihu.edu.tr/aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşılabilmekte.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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