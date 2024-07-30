İblisliklerini ve kokuşmuşluklarını işte böyle sergilediler! Sizde hiç utanma yok mu be

Doğruhaber gazetesi yazarı Mehmed Göktaş, Paris'in olimpiyatlar vesilesiyle insanlığa iğrenç kimliğini hatırlattığını belirtti. Göktaş, Paris'in bütün iblisliklerin ve kokuşmuşlukların yayıldığı bir merkez olduğunu söyledi. Göktaş, Paris'in putperestliğin başkenti olduğunu ve emperyalizmin takviye merkezi olarak işlev gördüğünü ifade etti. Olimpiyatların küresel kapitalizmin bir kutlaması olduğunu vurgulayan Mehmed Göktaş, şunları kaydetti:

“Düzenlenen olimpiyat vesilesiyle Paris iğrenç kimliğini bir daha gösterip hatırlattı insanlığa. Bizim birtakım yazarçizerler şimdi bu olimpiyatı bazı noktalarından eleştiriyor, sanki çok yönüyle düzgünmüş de kabul edilmeyecek ufak tefek noktaları varmış gibi.

Her şeyden önce ABD kongresinde sergilenen Siyonist alçaklığın ve şerefsizliğin ardından gerçekleşen bu olimpiyat, başta Gazze olmak üzere bir İslam Dünyasına ve bütün bir yeryüzünün mazlumlarına küstahça meydan okumaktır.

“Bütün yollar Paris’e çıkar” şeklinde ki söylene gelen sözün asıl anlamı; Bütün iblislikler, bütün sapkınlıklar, bütün kokuşmuşluklar yeryüzüne Paris’ten yayılır anlamındadır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başta Osmanlı’yı çürütüp yıkma ve orta doğunun zehirlenme işleri hep Paris laboratuvarlarında yapılmış ve yürürlüğe konulmuştur. (…)

İblisin dünya kadınları üzerinde gerçekleştirmek istediği ne kadar müptezellik varsa Paris’te planlanır, temiz aile yuvasının temeline dinamitler Paris’te konulur ve fitili buradan ateşlenir. Yani Paris dünyada Allah’a meydan okunduğu yerin adıdır.

Bu arada Paris bir Hıristiyan merkezi de değildir, Paris putperestliğin başkentidir. İsterseniz yerleşim şekline, meydanlarına, caddelerine ve özellikle isimlerine şöyle bir bakın, kutsal bir putperest şeklini andırır.

Paris, emperyalizmin diğer merkezleri olan Londra, Washington ve Tel Aviv’e bütün bu özellikleriyle takviye merkezidir. Birisi ölüm kusan silahların merkezi, birisi şeytani diplomasinin merkezi, birisi ölüm yağdıran bir karargâh ise Paris de bütün bunların kutlandığı, küfür dünyasının fashing ve karnaval alanıdır.

Buyurun şimdi, bir yanda on ayı geride bırakan, çoluk çocuk ve kadınların uğradığı katliam, bir yanda bütün bunların çılgınca alkışlandığı ve cephanelerin kesintisiz olarak gönderildiği Washington ve şimdi de bütün bunların bayram olarak kutlandığı Paris…

Ve bir de bütün bu merkezleri ağızlarının suyu akarak yayınlayan ve izleyen bu ülke insanı…

Rabbim akıbetimizi hayreyleye!”