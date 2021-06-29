İBB'nin müsilaj yalanı ortaya çıktı "Deniz salyası temizliyor" dedikleri gemi bakın ne yapıyor?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı İBB Dökü-1 ve İBB Dökü- 2 gemilerinin müsilaj temizleme çalışmalarına aktif katılmadığı ortaya çıktı.

İki geminin, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Haliç Tersanesi'ne çekildiği, gemilerin Eylül 2019'da tersanede yer kapladığı gerekçesiyle Eyüp Tekke Parkı'nda bulunan İBB Deniz İskelesi'ne alındığı ve 27 ay boyunca atıl durumda kaldığı öğrenildi. SABAH, 22 Haziran'dan beri Atatürk Köprüsü'nün (Unkapanı Köprüsü) Kadir Has Üniversitesi'nin tarafındaki dubalara bağlı olarak duran İBB Dökü- 1 gemisini görüntüledi.

İBB Dökü- 2 ise 25 Mayıs-24 Haziran arasında sadece birkaç kez hareket etti, daha sonra bakıma alındığı gerekçesiyle müsilaj temizleme çalışmalarına katılmadı. Bu durumgemi takip sistemi Marine Traffic'in kayıtlarında da açıkça görülüyor.

Sosyal medya trolü gibi!

Tüm bu verilere rağmen, İBB Sözcüsü Murat Ongun, 12 Haziran'daki Twitter paylaşımında, "Sahil hattında devam eden çalışmaların yanı sıra 11 deniz yüzeyi temizleme aracımız ve büyük kapasiteli İBB Dökü 1 gemisi, İstanbul açıklarında müsilaj temizliği çalışmasına devam ediyor" iddiasında bulundu.

Ongun, 14 Haziran'daki paylaşımında ise, "İBB, müsilaj temizliğinde Türkiye'deki en güçlü kurumdur. NOKTA.." mesajıyla algı yapmaya kalkıştı.

Ongun, 15 Haziran'da da, "müsilaj temizliği... İBB gemileri 7/24 çalışıyor" paylaşımını yaptı. İBB de aynı gün, "İBB Dökü- 1 Gemisi Caddebostan'da müsilaj temizleme çalışmalarına devam etti" iddiasında bulundu.