İBB'nin engelleniyoruz yalanı: 33 milyar lira krediye rağmen ortada metro yok!

İstanbul'da CHP'li İBB'nin göreve gelmesiyle birlikte megakentte ulaşım vatandaşlar için bir eziyete dönüştü. Milyonlarca İstanbullu trafik ve hergün istinasız yaşanan arızalar çileden çıkarıyor.Toplu taşımadaki aksaklıklar nedeniyle dillerden düşmeyen İmamoğlu yönetimindeki İBB'de 33 milyar lira krediye rağmen 5 yıl içinde sıfırdan tek bir metro hattı inşaatına başlanmadı.

AK Parti döneminde başlatılan bazı metro hatlarını hala bitiremeyen CHP'li İBB yönetimi, 4 metro hattını da durdurdu. Ulaşımla ilgili yapmadıkları çalışmalarında sürekli "engelleniyoruz" yalanı atan İBB 5 yılda hiç bir projeye imza atmazken var olanlarıda ilerletemedi.

65O KM'LİK METRO UZUNLUĞU İBB'YE DEVREDİLDİ

AK Parti 2019'da yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti. İmamoğlu metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık." dedi fakat sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlamadı. İmamoğlu yönetiminin çektiği bu kredinin 1 milyar euroluk kısmının nereye harcandığıysa henüz bilinmiyor.

4 METRO İNŞAATINI DURDURDU

CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı. AK Parti döneminde başlayan 4 metro inşaatını da durdurdu. Üstelik bu fiyaskosunu gizlemek için "engelleniyoruz" iftiralarını atmaktan da geri durmadı.



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5 YILDA 8 KM METRO AÇTILAR

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu seçilmeden önce "5 yılda 230 km metro" vaat etti. Diğer yandan AK Parti döneminde başlatılan ve CHP'li İBB döneminde açılan metro uzunluğu ise 47,3 km'ye ulaştı.

CHP'li İBB Başkanı bu 47,3 km'yi "Biz yaptık." dese de gerçekte kendilerinin inşa edip tamamladığı kısım 8 km.

4 METRO HATTINI DURDURDU

CHP'li İBB, 2019 öncesinde başlanan 10 metro hattının 4'ünü durdurdu. AK Parti döneminde yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı CHP'li İBB durdurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sadece %5'i bitmiş olan bu hattı Mayıs 2020'de devraldı ve Nisan 2023'te hizmete açtı.

Yenidoğan-Emek Metro Hattı

Kirazlı-Halkalı Metro Hattı

Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı Uzatması

KREDİ ÇEKMESİNE RAĞMEN METRO ÇALIŞMALARININ SONU GELMEDİ

M5 Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metrosu

CHP'li İBB, hattın bazı kısımlarını beton dökerek kapattı.

M7 Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metrosu

M10 Kaynarca – Pendik- Fevziçakmak Metrosu

M12 Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metrosu

KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNA BAĞLANTI OLACAK HAT 4,5 YILDIR BEKLİYOR

CHP'li İBB, M4 metrosuna bağlantı olacak Kaynarca, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve İçmeler mahallelerini kapsayacak metro projesinde 4,5 yılda hiçbir ilerleme katetmedi.

M8 HATTINI EKSİK VE KUSURLU HALDE HİZMETE AÇTI

CHP'li İBB, M8 Dudullu-Bostancı metrosunu 21 bin 601 adet eksik işle açtı. Açıldığı sırada sözleşmenin %83'ü tamamlanmıştı. Yani hat, yolcuları riske atabilecek eksikliklerle açıldı.

BAKANLIKTAN 5 KAT DAHA YAVAŞ METRO İNŞA EDİYOR

İstanbul'da metro inşaatları yıllık fiziki ilerleme ortalaması:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2019-Ekim 2023): %46

CHP'li İBB (2019-Ekim 2023): %9

"HIZRAY" YALANI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "mega projesi" olarak seçim döneminde vadettiği Hızray isimli bir ulaştırma sistemini kamuoyuna duyurdu. İmamoğlu, söz konusu projeyi 4,5 yıl sonra tanıttı.

Sabiha Gökçen Havalimanı-Beylikdüzü arasında yapılacak olan 74,5 kilometrelik boğazın altından geçen Hızray'ın hangi kaynakla ve ne zaman yapılacağı bilinmiyor. (TRHaber)