İBB'den toplu taşıma rezaleti! Vatandaş isyan etti
CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT'ye ait 89C Başakşehir Metrokent-Taksim ve 89T K.S.S. Hastanesi/Atakent-Taksim otobüs hattında toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar acı bir sürprizle karşılaştı. Yarım saatten fazla durakta bekleyen vatandaşlar aynı yöne giden otobüslerin peş peşe geldiğini görünce büyük bir şok yaşadı.
İBB’de CHP döneminde toplu taşımada sık sık aksaklıklar meydana geliyor. Bugün sabah saatlerinde 89C Başakşehir Metrokent-Taksim ve 89T K.S.S. Hastanesi/Atakent-Taksim otobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar kötü bir sürprizle karşılaştı.
Peş peşe gelince vatandaşlar isyan etti
89C numaralı otobüs hattında bugünkü (23 Temmuz Cuma) 6.45 seferi iptal edildi. Hat üzerindeki duraklarda yarım saatten fazla bekletilen vatandaşlar, tam 40 dakika sonra aynı yöne giden iki 89C ve bir 89T otobüsünün peş peşe geldiğini görünce çileden çıktı.
Belli aralıklarla gelmesi gereken otobüslerin sefer saatlerindeki aksaklık nedeniyle uzun süre durakta beklemek zorunda kalan vatandaşlar, aynı yöne giden 3 otobüsünde peş peşe gelmesine tepki göstererek “Bizimle dalga mı geçiyorlar?” sözleriyle sitemlerini dile getirdi. Otobüslerin doluluk oranlarının az olması ise İBB'deki israfı gözler önüne serdi.