İBB'den servis ücretlerine zam

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tartışmalı kararları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde halk ekmeğe yüzde 33 oranında zam yapan İBB, bu kez öğrenci ve personel servislerinde zama gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantısından öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam kararı çıktı.

Taksi talebi reddedildi

İBB’nin taksi sayısını 6 bin arttırma talebi ise UKOME tarafından kabul görmedi.

İstanbul’da mevcut olarak 17 binin üzerinde ticari taksi bulunuyor. Yapılan düzenleme ile 6 bin taksinin belediye tarafından kiralanarak trafiğe çıkması öngörülüyordu. Bu talep kabul görmedi.