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Siyaset İBB’den peş peşe operasyon! Bu kadarı da tesadüf olamaz! Başörtülüye ve sakallıya çirkin muamele
Siyaset

İBB’den peş peşe operasyon! Bu kadarı da tesadüf olamaz! Başörtülüye ve sakallıya çirkin muamele

CHP’li İBB yine dini değerler üzerinden insanları ayrıştırdı; başörtülüleri ve sakallıları diğer insanlardan uzakta tasvir ederek, topluma ait olmadıkları algısı oluşturdu. Ayrıca, “Başörtülüysen sadece temizlikçi olabilirsin” mesajına da devam edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 15:02:00 - 2022-04-12 15:33:45
İBB’den peş peşe operasyon! Bu kadarı da tesadüf olamaz! Başörtülüye ve sakallıya çirkin muamele

Daha önce kadınların çalışma hayatına yönelik hazırlattığı reklam afişlerinde başörtülü kadınların yalnızca temizlikçi olabileceğini savunan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi aynı rezilliği tekrar etti. Bu kez başörtülü kadının yanında, sakallı vatandaşlara yönelik de ayrıştırıcı bir afiş hazırlandı.

Hazırlanan afişte sakalsız ve başı açık kadınlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte durdu. Başörtülü kadın ve sakallı adam ise, herkesten ayrı bir köşede tasvir edildi.

Ayrıca başörtülü kadının temizlikçi elbiseleri giymiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

Aynı haltı daha önce de yiyen İBB, hazırladığı reklam afişinde, kadınların da iş hayatında olması gerektiğini vurgularken, her kadının (başörtülüler hariç) erkekler gibi birçok mesleği yapabileceğini savundu ancak operatör, makinist gibi nitelik gerektiren işlerde başı açık kadın fotoğrafları kullanılırken, başörtülü kadın fotoğrafı ise 'temizlikçi' mesleğinde yer aldı.

İstanbullular, ilgili reklam panolarına tepki göstererek, “CHP yönetiminde, eğer başörtülüysen sadece temizlikçi olabilirsin” yorumu yaptı.

CHP zihniyetinin ruhuna sinmiş: Başörtülüysen sadece 'temizlikçi' olabilirsin!
CHP zihniyetinin ruhuna sinmiş: Başörtülüysen sadece 'temizlikçi' olabilirsin!

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CHP zihniyetinin ruhuna sinmiş: Başörtülüysen sadece 'temizlikçi' olabilirsin!

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Yorumlar

Harun

Sakalli … temel varmi lan bir diyecegin bu resme

KEMALİST

AHLAKIYLA GERÇEKTEN İŞİNİ YAPAN TEMİZLİKÇİDEDİĞİN ELİ ÖPÜLESİ NAMUSLU İNSANDIR!!! YETERKİ TEMİZLİK YAPSIN İNSAN,MİLYONLARI İNDİRMESİNDE...TÜRBANLI YADA BAŞI AÇIK ,TEMİZLİKÇİLERİ KÜÇÜMSEMEYİN.
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