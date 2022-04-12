İBB’den peş peşe operasyon! Bu kadarı da tesadüf olamaz! Başörtülüye ve sakallıya çirkin muamele

Daha önce kadınların çalışma hayatına yönelik hazırlattığı reklam afişlerinde başörtülü kadınların yalnızca temizlikçi olabileceğini savunan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi aynı rezilliği tekrar etti. Bu kez başörtülü kadının yanında, sakallı vatandaşlara yönelik de ayrıştırıcı bir afiş hazırlandı.

Hazırlanan afişte sakalsız ve başı açık kadınlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte durdu. Başörtülü kadın ve sakallı adam ise, herkesten ayrı bir köşede tasvir edildi.

Ayrıca başörtülü kadının temizlikçi elbiseleri giymiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

Aynı haltı daha önce de yiyen İBB, hazırladığı reklam afişinde, kadınların da iş hayatında olması gerektiğini vurgularken, her kadının (başörtülüler hariç) erkekler gibi birçok mesleği yapabileceğini savundu ancak operatör, makinist gibi nitelik gerektiren işlerde başı açık kadın fotoğrafları kullanılırken, başörtülü kadın fotoğrafı ise 'temizlikçi' mesleğinde yer aldı.

İstanbullular, ilgili reklam panolarına tepki göstererek, “CHP yönetiminde, eğer başörtülüysen sadece temizlikçi olabilirsin” yorumu yaptı.