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Gündem İBB'den pes dedirten bahane! 'Sabotaj' algısına sığındılar
Gündem

İBB'den pes dedirten bahane! 'Sabotaj' algısına sığındılar

Yeniakit Publisher
2023-09-03 11:14:00 -
İBB'den pes dedirten bahane! 'Sabotaj' algısına sığındılar

İstanbul'da her gün onlarca yürüyen merdiven ve asansörde yaşanan arızaların üstesinden gelemeyen İBB, suçu yürüyen merdivenleri durduran birkaç kişinin üzerine atarak 'sabotaj yapılıyor' dedi. Tekrar faaliyete geçirilmesi birkaç dakika alabilecek yürüyen merdivenlerin günlerce kapalı oluşuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

CHP yönetimine geçtiği günden bu yana İBB'ye ait toplu taşıma araçlarının yanı sıra metro-metrobüslerdeki yürüyen merdivenlerde ve asansörlerdeki arızaların ardı arkası kesilmiyor.

İBB ise her gün onlarca yürüyen merdiven ve asansörde yaşanan arızaların üstesinden gelemiyor.

'SABOTAJ YAPILIYOR' ALGISI

Suçu yürüyen merdivenleri durduran birkaç kişinin üzerine atarak 'sabotaj yapılıyor' diyen İBB söz konusu görüntüleri belediye yönetiminde olan 'İBB Haber' isimli sosyal medya hesabından paylaştı.

'SERVİS DIŞI' TABELALARI KONUSUNA GİRİLMEDİ

Tekrar faaliyete geçirilmesi birkaç dakika alabilecek yürüyen merdivenlerin günlerce kapalı oluşuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Asansör ve merdivenlerin önüne konulan 'Servis dışı' tabelaları konusuna ise hiç girilmedi.
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NEDEN YENİDEN FAALİYETE SOKULMUYOR?

Vatandaşlar da metrolardaki görevlilerin neden bu merdivenleri yeniden faaliyete sokmadığını sordu.

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Yorumlar

isimsiz

Seçimde İBB yönetimi CHP'den AKP’ye geçse ve bu sefer karşı taraf da yürüyen merdivenleri asansörleri aynı şekilde bozda aynı haberleri yapacak mı sınız yoksa üç maymunu mu oynayacaksınız
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