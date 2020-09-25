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Gündem İBB’den öğrenci servisine %11.5 zam
Gündem

İBB’den öğrenci servisine %11.5 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:11:00 -
İBB’den öğrenci servisine %11.5 zam

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 11,5 zam teklif ederken İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ise yüzde 33 zam istedi. Oylamada, yüzde 11,5 zam teklifi, oy birliği ile kabul edildi. Daha önce 0-1 kilometre arasında 243 TL olan fiyat 271 ise TL’ye yükseltildi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeciler Esnaf Odasının tepki gösterdiği 25 Mayıs 2015 sonrası araç sahibi olanlara servis taşımacılığı hakkı verilmesine ilişkin teklif de oy çokluğu ile reddedildi. Öte yandan; toplantıda İBB’nin 6 bin yeni taksi teklifi ise, yapılan oylama ile alt komisyona havale edildi.

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