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İBB'den flaş çekilme kararı! 'Yeni sezonda yokuz'

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, borç yükleri dolayısıyla ligden çekilme karar aldı. İstanbul ekibi, yeni sezonda liglere katılmayacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:05
İBB'den flaş çekilme kararı! 'Yeni sezonda yokuz'

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce borç yükleri dolayısıyla ligden çekilme kararı aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce ligden çekilme kararı aldı.

2 ekip daha ligden çekilmişti

Fanatik'in haberine göre; Çekilme kararının sebebi takımın borç yükünün çokluğu ve bu borçların altından kalkılamayacak olması. 2018-2019 sezonu öncesinde Eskişehir Basket ve Trabzonspor Basket takımları da Basketbol Süper Ligi'nde oynamama kararı almıştı.

1. Lig'e düşen Uşak Sportif de faaliyet durduran bir başka takım olmuştu.

Fatih Keleş başkan seçilmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Fatih Keleş başkanlığa seçilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, faaliyet ve mali raporların sunumunun ardından önceki kulüp yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.

Toplantının son bölümünde yeni dönem için başkan ve yönetim kurulu ile denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Fatih Keleş kulübün yeni başkanı oldu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:05
  1. Uşak
  2. Trabzon
  3. Eskişehir
  4. İBB
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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