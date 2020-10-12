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Gündem İBB’den çevre katliamı!
Gündem

İBB’den çevre katliamı!

İBB, aldığı akıl dışı bir kararla şehir genelinde kara yolu kenarındaki duvarları süsleyen ve İstanbullulara ferahlık veren dikey bahçeleri kaldırarak yerlerine grafiti çizimler yerleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:14:00 -
İBB’den çevre katliamı!

Bu nasıl çevrecilik, bu nasıl sanat!

İBB, aldığı akıl dışı bir kararla şehir genelinde kara yolu kenarındaki duvarları süsleyen ve İstanbullulara ferahlık veren dikey bahçeleri kaldırarak yerlerine grafiti çizimler yerleştirdi. Üstelik buna da “Yeşil İstanbul, Konuşan Duvarlar Projemizle Kenti Sanatla Buluşturuyoruz” diye bir de ‘çevrecilik’ ve ‘sanat’ adına yaptıkların lanse ettiler!

Kılıfı hazır: Maliyet

İBB, dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak, yerlerine “Konuşan Duvarlar Projesi” kapsamında grafiti çalışması başlattı. İBB’nin duvarlardaki çiçek ve yeşillikleri sökmesine tepki gösterildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, başlatılan çalışmayı sert şekilde eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Çevre tepkisi 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakımı zor ve pahalı diye yol kenarlarındaki yeşil alanlara alternatif bu boyalı çirkin duvarları sunmuş İstanbullulara!.. Keşke bunların yerine gürültü bariyeri yapsaydı daha çevreci ve fonksiyonel olurdu. Ümraniye Belediyesi yaptı, güzel de oldu.” Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına yapılan bu uygulamayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.” İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ise dikey bahçelerin yüksek maliyetli olduğunu, yapılacak çalışma ile duvarlara renk geleceğini savundu. Ongun, “Yeşilliğin yanı sıra çürümüş askıların da devamlı yenilenmesi ciddi bir maliyet. İstanbul’u bu yüksek mali yükten kurtaracağız, duvarları sanat tablolarına dönüştüreceğiz ve aktif yeşil alanları artıracağız” dedi.

Kendiniz soyutsunuz!

İBB’den yapılan açıklamada ise duvarlara yapılacak çalışmaların, İstanbul’un enerjisini vurgulayan soyutlamalardan oluştuğu ifade edildi. Çalışmaların sponsorluk antlaşmasıyla yürütüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Doğa, birlik, ev, barış, komşu, gençlik, paylaşım, saygı gibi kavramların maneviyatını ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış olan bu kompozisyon, doğadan ilham alan renklerle canlanıyor. Farklı sponsorlarla İstanbul’un duvarlarına sanatın renk yeteneğinin yansıması devam edecek.”

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