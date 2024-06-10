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Gündem İBB’den alacaklara isyan ettiren itiraf! “Sıfırı tükettik”
Gündem

İBB’den alacaklara isyan ettiren itiraf! “Sıfırı tükettik”

Yeniakit Publisher
2024-06-10 11:48:00 -
İBB’den alacaklara isyan ettiren itiraf! "Sıfırı tükettik"

Özel halk otobüsü temsilcileri İBB’den alacakları ödemelerin yapılmadığını söyleyerek eylem kararı almıştı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile buluşan özel halk otobüsü temsilcileri, aldıkları cevapla şaşkına uğradı. İşte CHP belediyeciliğini gözler önüne seren rezilliğin detayları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ödeme yapmaması nedeniyle 5 aydır mağdur olan özel halk otobüsü sahipleri büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Belediye yönetimiyle görüşerek 3 bin 41 özel halk otobüsü esnafına ödeme yapılmasını talep eden 8 temsilci, İBB’nin mali durumuna ilişkin inanılmaz bir gerçekle karşılaştı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, toplantıyı yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, ödeme yapamıyor olmalarının sebebini şöyle anlattı: “Muhasebeden anlayanınız varsa tüm hesapları açabiliriz. Seçim döneminde çok ciddi borç yaptık. Meclis çoğunluğu bizde ama limiti doldurduğumuz için borçlanma talep edemez hale geldik. Kısaca sıfırı tükettik.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar

3,5 milyar TL'ye varan alacaklarını 5 aydır temin edemeyen otobüs esnafı, son olarak yakıt alamadıklarını, araçların düzenli bakım ve tamirlerini yaptıramadıklarını duyurarak çok yakında kontak kapatacaklarını bildirmişti. Bunun üzerine İstanbul Fatih'teki İBB binası önünde sayısız eylem düzenleyen esnaf, sonunda görüşebilecekleri bir yetkili buldu. CHP'li İBB yönetiminin Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 7 Haziran günü, 8 otobüs esnafı ile toplantı yaparak maddi çöküşü itiraf etti.

Toplantıda beyaz bir tahtanın önüne geçip elindeki kalemle açıklama yapan Çağlar, geride bıraktıkları seçim döneminde çok fazla harcama yaptıklarını dolayısıyla kasada para kalmadığını söyledi. Seçim sonrası meclis çoğunluğunu elde ettiklerini ifade eden Çağlar, buna rağmen borçlanma limitini doldurdukları için zor durumda olduklarının altını çizdi. Otobüs esnafının İBB önündeki eylemlerini haklı bulduğunu söyleyen Çağlar, halihazırda yalnızca çalışanların maaşlarını ödeyebilecek durumda olduklarını bildirdi. Çağlar, yurt dışından bir metro projesi için kredi bulunması halinde esnafa ödeme yapılabileceğini ifade etti. Bu toplantının ardından yine bir sonuca ulaşamayan özel halk otobüsü esnafları, 3,5 milyar liradan fazla alacakları için bugün İBB önünde protesto düzenleme kararı aldı.

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Yorumlar

Yaşar

 YILLAR OLDU SIFIRI TÜKETTİ.GÜNATDINNNNNN

hasel

Tam bir rezillik.Hem de su katılmamış rezillik.Hizmete vermediniz.Ne yaptınız bunca belediye parasını.Hükümet fazlasıyla gönderdi.Reklam-çalgı-çengi algı vb şeyler varken vatandaşın emeği aklınıza gelir mi?
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