İBB'de üst düzey istifa! CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet İhsan Şimşek istifa etti.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından istifa haberleri peş peşe geliyor. 7 yıldır İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet İhsan Şimşek'te istifa etti. İstifa haberi sonrası İBB'nin internet sitesinde yer alan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı bölümü boş kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam katıldığı programda İBB şirketlerinin başındaki isimlere görevlerinden istifa edin demişti. İSPARK'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İhsan Şimşek, son dönemde zarar tartışmaları ile gündeme gelen İSPARK'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. İSPARK'ın internet sitesinde yer alan yönetim kurulu listesine göre, Şimşek bu görevini hala sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.