İBB'de üst düzey istifa!
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet İhsan Şimşek istifa etti.10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından istifa haberleri peş peşe geliyor. 7 yıldır İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet İhsan Şimşek'te istifa etti.
İstifa haberi sonrası İBB'nin internet sitesinde yer alan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı bölümü boş kaldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam katıldığı programda İBB şirketlerinin başındaki isimlere görevlerinden istifa edin demişti.
İSPARK'ın Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet İhsan Şimşek, son dönemde zarar tartışmaları ile gündeme gelen İSPARK'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. İSPARK'ın internet sitesinde yer alan yönetim kurulu listesine göre, Şimşek bu görevini hala sürdürüyor.
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