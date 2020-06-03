İBB’de tasarruf bahane, yandaşa peşkeş şahane!

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‘İsraf vari tasarruf yapacağız’ söylemleri ile her fırsatta edebiyat yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir balonu daha patladı. Koltuğa oturduktan bir süre sonra İBB’nin araçlarını Yenikapı’da sergileyerek ‘israf var’ edebiyatı yapan ancak kısa süre içinde yüzlerce yeni araç filosu oluşturan İmamoğlu har vurup harman savurmaya devam ediyor.

Önce dezenfektan şimdi de maske

Türkiye’nin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği günlerde litresi 15 TL olan dezenfektanı 75 liraya 15 bin litre alan İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’de şimdi de maske skandalı patlak verdi. İmamoğlu’nun Ticaret Bakanlığı tarafından en fazla 1 TL olmak koşulu ile satışı tekrar serbest hale getirilen maskeleri KDV hariç tanesini 2 lira 89 kuruşa aldığı ortaya çıktı. İBB’nin 100 bin adet maske karşılığında KDV hariç 289 bin lira ödeme yapacağı öğrenildi. Perakende satış fiyatı dahi en fazla 1 TL olan maskelerin tanesinin 2.89 lira karşılığında alınması İBB’deki yandaşa peşkeşin ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi. Göreve geldiği günden beri ‘tasarruf’ söylemleri ile bir önceki AK Parti yönetimine suçlamalar yönelten İmamoğu’nun maskesi satın aldığı maskeler ile bir kez daha düştü.

Paralar, 'Ekrem Başkan rantçılara meydan okuyor' diyen yandaşa

“Pazarlık usulü” ihaleye tek başına giren ve maskeleri piyasa değerinin 3 katı fiyata satacak olan Işık Ambalaj ve İzolasyon şirketinin sahibi dikkat çekti. İhaleyi kazanan firmanın, sosyal medya paylaşımlarında CHP ve Ekrem İmamoğlu’na tam destek verdiği görülen Hülya Sarıgöl’e ait olduğu anlaşıldı.

Maske dağıtımını haber yapan Sözcü şimdi nerede?

Salgının ilk dönemlerine toplu taşımada maske kullanımını zorunlu hale getirilmesi sonrası İBB’nin otobüs ve metrobüslerde 100 bin adet maske dağıttığını sayfalarına taşıyan yandaş Sözcü gazetesinin ortaya çıkan ‘maske skandalı’ karşısında sessiz kalması dikkat çekti.