İBB’de hizmet yok borç çok

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni borçlarını iki yılda iki katına yükselttiği ortaya çıktı. AK Parti döneminde hizmete doyan İstanbul’un borcu 25 yılda sadece 23 milyar 592 milyon lirayken, 2 yılda hiçbir göze çarpan icraat olmayan İmamoğlu’nun, 19 milyar 810 milyon lira borçlanma gerçekleştirdiği belirlendi. Mevcut borcu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı İmamoğlu’nun yasal borçlanma sınırını aştığı için İBB’yi borç dahi alamayacak hale getirdiği öğrenildi. Ayrıca CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminin 2021 yılı bütçesi için 8 milyar lira borçlanması gerekirken, fazladan 10 milyar lira daha talep ettiği kaydedildi.

İki yılda iki kat borç

Göreve geldiği günden bu yana hiçbir şey yapmamasına rağmen her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isminin karıştığı skandalları bitmek bilmiyor. Seçim sürecinde ‘İstanbul’un gelir kaynakları kendine yeter’ diyerek algı yürüten İmamoğlu, 2 yıllık görev süresi boyunca, sıfır icraata imza atmasına rağmen İBB’nin borcunu neredeyse iki katına yükseltti. 25 yıl boyunca devasa projeleri hayata geçirmesine rağmen sadece 23 milyar 592 milyon lira borçla AK Parti tarafından devredilen İBB, iki yıllık İmamoğlu yönetiminde tam 19 milyar 810 milyon lira borçlandı. Prestij anlamda ve İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak projelere imza atamadan 2 yıl içerisinde İBB’nin borcu 43 milyar 402 milyon liraya yükseltildi.

Görev süresi boyunca AK Parti döneminde başlanan ve bitimine yaklaşılan projeleri açmaktan öteye gitmeyen İmamoğlu’nun, 20 milyar liraya yaklaşan borçlanma yükü ise kamuoyunda merak konusu oluşturdu. İki yıl gibi kısa bir süre içerisinde İBB’nin borcunu neredeyse iki katına çıkaran İmamoğlu’nun skandalları bu kadarla da kalmadı. İBB, 27 yıl aradan sonra ilk defa borç dahi alamayacak finansal bir krizin eşiğine geldi.

Geleceğimiz ipotek altında

CHP’li İBB yönetimi, yasal borçlanma sınırını aştığı için artık borç dahi alamayacak. Algı ve şovdan başka hiçbir şey üretmeyen İmamoğlu yönetimi, 2021 yılı borçlanma stoğunu da by pass etti. 2021 yılı için 8 milyar lira borçlanması gereken İmamoğlu, 10 milyar lira daha borçlanmaya gitti. İngiltere’deki tefecilere de yüksek faizle borçlanan İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun da geleceğini ipotek ettirmiş oldu.