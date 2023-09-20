İBB’de 30 yıl sonra grev kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, İstanbulluya hizmet üreten personele zam yapmak istememesi nedeniyle tüm iştiraklerde grev kararı alındı. İBB iştirakleri Boğaziçi A.Ş. İSPER A.Ş. Ağaç A.Ş. İSTAÇ A.Ş. ve İSPARK A.Ş. personellerinin ardından bu kez İSBAK ve İSTON A.Ş. çalışanları 30 yıl sonra grev kararı aldı.

Ücretlerinin artırılması taleplerinin İBB yönetimi tarafından olumlu karşılanmaması sonra grev kararı alan Boğaziçi A.Ş. İSPER A.Ş. Ağaç A.Ş. ve İSTAÇ A.Ş. çalışanları arabuluculuk sürecinde yönetimle anlaşarak grevlerini sonlandırma kararı aldı. İSPARK A.Ş çalışanları da bu ayın sonundaki arabuluculuk sürecinin ardından olumlu bir sonuç çıkmazsa greve çıkma kararı alırken İBB'nin bir diğer iştiraki İstanbul Beton Elemanları Ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş (İSTON) ve İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.çalışanları da 30 yıl sonra grev kararı almak zorunda kaldı.



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2020'DEN BU YANA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMADI

İSBAK A.Ş. ve İSTON A.Ş'de yetkili olan Belediye-İş Sendikası Perşembe günü saat 11.00'de Fatih Saraçhane'de bulunan İBB ana hizmet binası önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Sendika tarafından yapılan duyuruda 30 yıl aradan sonra ilk kez greve çıkılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Belediye- İş Sendikası İstanbul 3 Nolu şube olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSBAK A.Ş. ve İSTON A.Ş. işyerlerinde örgütlü ve yetkili sendikayız. Üyelerimiz yaklaşık 20-25 yıldır kadrolu ve sendikalı olarak çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSBAK A.Ş. ve İSTON A.Ş. emekçileridir. 2020 yılından bugüne kadar toplu iş sözleşmesi yapılmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTON A.Ş. ve İSTON A.Ş'de uzun süren mahkeme sürecinin ardından 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesinde parasal konularda anlaşmaya varılmamıştır.

Bu sebeple sendikamızın almış olduğu grev kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilan edilmek üzere 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 09.30'da sendikamızın Kemalpaşa Mahallesi Selimpaşa Sokak No:46 Aksaray-Fatih/İstanbul adresindeki İstanbul Şubeler Binası'nda toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane hizmet binası önünde saat 11.00'de basın açıklamasına tüm emekçileri davet ediyoruz."