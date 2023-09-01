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Yaşam 'İBB yeniledik' dedi! İstanbul Otogarı'nda korkutan manzara
Yaşam

'İBB yeniledik' dedi! İstanbul Otogarı'nda korkutan manzara

Yeniakit Publisher
2023-09-01 18:48:00 -
'İBB yeniledik' dedi! İstanbul Otogarı'nda korkutan manzara

İBB’nin yeniledik dediği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korkutan görüntüler devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin “yeniledik” dediği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda korozyona uğrayan demirler, dökülen sıvalar ve çöp yığınları bu kadarına da pes dedirtti. Otobüs şoförü Serkan Akbulut, otogarın bakımsızlığından ve çöp yığını olmasından dert yakındı.

Her gün binlerce kişiyi ağırlayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda çekilen görüntüler görenlere pes dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz zamanlarda “yeniledik” dediği otogarda dökülen sıvalar, çürümüş kolonlar ve çevrede oluşan kirlilik kameralara yansıdı. Vatandaşların hizmet aldığı otogarda çalışan esnaf şoförler barınma ve ihtiyaç sorunlarına da isyan ediyor. Kameralara yansıyan görüntülerde bazı kolonların yıpranmış durumda olduğu göze çarparken ayrıca zarar görmüş çöp konteynerleri yüzünden etrafa saçılan çöpler ise objektiflere takıldı.

“Sağlıksız bir ortam”

Otogarda şoför esnafı olan Serkan Akbulut, “Otogar çok bakımsız. Otobüs kaptanlarının dinlenip, yemek yiyebileceği barınma yerleri yok. Bu ihtiyaçların hijyenik bir ortamda gerçekleşmesi gerekiyor. Kendi imkanlarımızla bu durumların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çünkü otogar içerisinde ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz yerlerin sayısı çok az. Banyo yapmamız gerekiyor, banyo arıyoruz. Neresi temizse orayı arıyoruz. Yoldan geliyoruz dinlenmemiz gerekiyor ama yatabilecek bir yerimiz yok. Otele para vermek zorunda kalıyoruz. Diğer bakım ihtiyaçlarımızı da karşılama konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Sağlıksız bir ortam. Çok pis ve bakımsız. İyileştirme yapıldı ama bu aşağı katlar, akan yerler var. Duvarlar deforme. Bunlarda çok büyük bir problem” dedi.

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