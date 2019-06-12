İstanbul Büyükşehir Belediyesi okulların yaz tatiline girecek olmasıyla birlikte binlerce öğrenciye tatil boyunca İBB’nin yaz okullarında ücretsiz spor yapma imkanına sahip olmakta. İBB futol, basketbol, hentbol, zumba, cimnastik, okçuluk, taekwando, karate gibi branşlarda ücretsiz yaz kursları düzenlemekte. İBB Avrupa ve Asya yakası yaz ve kış spor okularında 46 branşta hizmet vermektedir. İBB ücretsiz yaz spor okulları başvuruları ne zaman? İBB yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? İBB yaz spor okullarına kimler başvurabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) spor okulları açıyor. İBB ücretsiz yaz spor okulları başvuruları başladı. 2019 İBB yaz okulu ne zaman başlıyor? Sorusu öğrenciler tarafınan sıkça sorulmaktaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ile birlikte öğrencilerin yaz tatili dönemlerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulları açacak. Yaz spor okullarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanacak.

İBB yaz spor okulları ne zaman başlıyor?

24 Haziran’da başlayacak yaz spor okullarında çocuklar hem daha enerjik ve eğlenceli zaman geçirecekler hem de spor yeteneklerini keşfedecekler.

İBB yaz spor okullarına kimler başvurabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz yaz spor okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenlenecek. Okul spor salonları yaz spor okulları 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olacak ve okullarda 22 fraklı branşta spor eğitimi verilecek.Ayrıca yeterli çoğunluğun sağlanması durumunda spor okullarına pilates ve step-aerobik branşlarında yetişkinler de kayıt yaptırabilecek.

İBB yaz spor okulları ücretsiz mi?

Okul salonları yaz spor okulları İstanbul’un 32 ilçesindeki 111 salonda açılacak ve spor eğitimleri yaz tatili sonuna kadar beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan spor okullarına katılacak çocuklardan hiçbir ücret talep edilmeyecek.

İBB yaz spor okullarına başvuru nasıl yapılır?

30 Ağustos’ta sona erecek olan ve 20 bin çocuğun yaz boyunca spor yapacağı İBB Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları için çocuklarını kayıt ettirmek isteyen ve detaylı bilgi almak isteyen tüm veliler İBB Beyaz Masa’nın 153 numaralı telefonundan bilgi alabiliyor.

Avrupa Yakası İBB ücretsiz yaz kurslarının verildiği bazı okullar

TOKİ FENERTEPE ORTAOKULU

KÜÇÜKKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

FERİT AYSAN ÇAĞDAŞ YAŞAM İLKOKULU

SÖĞÜTLÜÇEŞME ORTAOKULU

ORBAY İLK/ORTAOKULU

SELİMPAŞA İMKB MTAL

AHMET ZİYLAN ORTAOKULU

AKYİĞİT ORTAOKULU

RAGIP AKIN İLKOKULU

YENİBOSNA ANADOLU LİSESİ

İBB yaz spor okulları başvurusu için tıklayınız