Zam kavgası! İBB Sözcüsü'nden akıl almaz 'Marmaray' açıklaması! "Biz sizin yerinize zam yaptık" pişkinliği

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD), Marmaray hattında uygulanmaya başlanan zamlı tarifeyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın, yapılan tüm itirazlara rağmen İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilen açıklamada, "Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir." denildi.

'TCDD yüzde 125 zamlı elektrik kullanacak'mış!

TCDD tarafından yapılan bu açıklamaya İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan pişkin bir cevap geldi. Kendi sorumluluğunda olmayan TCDD'nin 'elektriği yüzde 125 zamlı kullanacağı'nı ifade ederek suç üstü oldu. Devletin kurumuna "Trol" diyerek hakaret eden Ongun, "Çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok" diyerek de üste çıkmaya çalıştı.

Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet “dedikodu” yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok."

TCDD tepki göstermişti

CHP'li İBB'nin turnikelere yüklediği zamma tepki gösteren TCDD, şu açıklamada bulunmuştu:

"01.01.2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur. 2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına % 15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen % 36'lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir. 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına 0436'1[k zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının IBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur. UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır.

"İtiraz ve ikazlarımıza rağmen turnikelere zamlı tarife yüklediler"

Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir.

"Hukuki süreç başlatacağız"

UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış %36'lık bu zammın Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.