İBB Spor Kulubü, Avrupa'da tur maçlarına çıkıyor

Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 3 Ekim Çarşamba günü İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde İsveç’in BC Lulea takımıyla karşılaşacak. FIBA Avrupa Kupası’nda mücadele eden İBB Spor, ilk turda Çek ekibi Turi Svitavy’i 99-74 ve 98-78’lik skorlarla iki maçta da yenerek 2. Tura kaldı.

Turuncu-lacivertliler ikinci tur ilk maçında evinde İsveç Temsilcisi Lulea karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 10 Ekim’de İsveç’te oynanacak. Turuncu-lacivertliler turu geçmesi halinde FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda gruplara kalarak ülkemizi temsil etmeye devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor – BC Lulea maçı yarın saat 19.00’da başlayacak. Cebeci Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka http://ibb.tv/yayin internet adresinden ve https://twitter.com/istanbulBBSK twitter hesabı üzerinden naklen yayınlanacak.