İBB Spor Kulubü, Avrupa'da tur maçlarına çıkıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç’in BC Lulea takımını konuk edecek. Cebeci Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da başlayacak maç ibb.tv adresinden naklen yayınlanacak.02 Ekim 2018 Salı 19:35
Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 3 Ekim Çarşamba günü İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde İsveç’in BC Lulea takımıyla karşılaşacak. FIBA Avrupa Kupası’nda mücadele eden İBB Spor, ilk turda Çek ekibi Turi Svitavy’i 99-74 ve 98-78’lik skorlarla iki maçta da yenerek 2. Tura kaldı.
Turuncu-lacivertliler ikinci tur ilk maçında evinde İsveç Temsilcisi Lulea karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 10 Ekim’de İsveç’te oynanacak. Turuncu-lacivertliler turu geçmesi halinde FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda gruplara kalarak ülkemizi temsil etmeye devam edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor – BC Lulea maçı yarın saat 19.00’da başlayacak. Cebeci Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka http://ibb.tv/yayin internet adresinden ve https://twitter.com/istanbulBBSK twitter hesabı üzerinden naklen yayınlanacak.
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