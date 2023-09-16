İBB koltuğu da gidebilir! Abladan da yüz bulamayan Ekrem panikte

Buğra Kardan İstanbul

Sel felâketine tatilde, kar fırtınasına balıkçıda yakalanan, otobüsleri ve metroları yürütmekten aciz olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu koltuğu kaptırma korkusu sardı. CHP Genel Başkanı olma girişiminin akim kalması, yerel seçimlerde de hüsrana uğrama kaygısı İmamoğlu’nu İP Genel Başkanı Meral Akşener’in kucağına itti. Ancak yüzünde Rabbi Yessir gördüğünü dile getiren Akşener’in kendisine sırt çevirmesi ve “İstanbul dahil 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere gireceğiz” açıklamasını yapması İmamoğlu’nu strese soktu.

İBB koltuğu da gidebilir

Koltuğunu korumak için HDP’ye ve İP’e sevimli görünmeye çalışan İmamoğlu’nu analiz edenlerce de, “Ekrem Bey’in derdi makamından olmamak. Onun İBB Başkanı olarak yola devam etmek için kol kola girmeyeceği bir güç yok ama nafile. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz” denildi. Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, İmamoğlu’nda panik hâli olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

İstanbul'u bile yönetemedi

“İmamoğlu’nun her girişimi boş çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığı, CHP Genel Başkanlığı muvaffak olamadı. Şimdi de İBB Başkanlığı’na aday. Güvenilmez ama İP’in yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alması İmamoğlu’nu zor durumda bıraktı. İmamoğlu döneminde yanmayan otobüsler, metrobüsler yanar oldu. Yürüyen merdivenler yürümez oldu. Sel esnasında tatilde, kar fırtınası esnasında balıkçıda olan İmamoğlu, İstanbul’u idare edemedi. Kendisinin bir tane metro yatırımı, 1 metre dahi projesi yok. Topbaş’ın döneminde başlanan projeleri tamamlamaya çalışıyor. Artık kaybedeceği belli. Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce gibi İmamoğlu’nu tekrar aday yapıp siyasi mezarlığa gömmeyi planlıyor. CHP’liler dahi İmamoğlu’nun seçimlerden galip çıkacağına inanmıyor. İP destek verse de vermese seçimleri kazanamaz. Şu da bilinmelidir ki 6 ayda köprüden çok su akar. Meral Hanım sözünden dönebilir.”

Vizyonsuz abbas yolcu

Gazeteci Cengiz Alçayır ise şunları söyledi: “Siyasette pazarlık ve şantaj kavramları çokça kullanılıyor. Akşener, adaylarıyla seçimlere girme kararı aldı. Yine CHP’nin de güçlü olduğu 4 ilçenin karşılığında İmamoğlu’na destek vermeyi hedefliyor olabilir. İmamoğlu’nun dün ‘partiler üstüyüm’ diye efelik taslarken bugün ittifak peşinde koşması, el etek öpmeye başlaması siyasette karşılığının olmadığını ortaya koyuyor. 2019 seçimlerinde CHP-İP-PKK-FETÖ güç birliği yapmıştı. İmamoğlu yoktu, Erdoğan düşmanlığı üzerinden giden seçimler vardı. 2024 seçimleri öyle olmayacaktır. Bakın Babacan’ın, Davutoğlu’nun, Karamollaoğlu’nun sesi çıkmıyor. İstanbul’a 5 yıldır hizmet etmeyen bir yapı için ‘Abbas yolcu’ denilebilir.”

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