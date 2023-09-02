İBB koca mahalleyi 4 yılda mahvetti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2015'te Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevi'nin yerinde kentsel dönüşüm projesi başlattı. 80 bin metrekarelik cezaevi arsasını rezerv alan olarak kullanmaya karar veren İBB AK Parti döneminde, Bayrampaşa'daki kentsel dönüşümü hızlandıracak önemli bir adım attı ve İsmetpaşa Mahallesi'nin bir bölümünü cezaevi arsasına taşımayı kararlaştırdı.

İBB iştiraki KİPTAŞ, cezaevi arsasına kısa sürede 2 bin 277 konut ve 198 iş yeri inşa etti ve İsmetpaşa Mahallesi'nin rezerv alan bitişiğindeki sokaklarında dönüşüme start verdi. Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede tamamladığı konutları anlaştığı hak sahiplerine teslim etmeye başladı. Mart 2019 seçimleri öncesine denk gelen bu çalışmayla Büyükşehir Belediyesi, rezerv alana taşımayı planladığı vatandaşların yüzde 70'i ile anlaşma sağladı.

491 BİNA YIKILMAYI BEKLİYOR

Geri kalanları ikna etme çalışmaları sürerken, Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi yönetimi el değiştirdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden 4 yıldan fazla bir zaman geçti. İmamoğlu yönetimindeki İBB, dönüşümle ilgilenmediği için dönüştürülmesi planlanan 491 binanın yıkımı yapılamadı. Rezerv alanındaki 2 bin 277 daireden de 500'ü boş kaldı.

IKIR TIKIR İŞLEYEN SÜREÇ 2019 SONRASI TIKANDI

9 sokak etrafında şekillenen binaların yüzde 80'lik kısmı boşaltılırken mahallede yaşayanların çoğunluğu AK Parti döneminde rezerv alanındaki yeni dairelere taşındı. Boş kalan ve 4 yıldır yıkılmayı bekleyen binalar arasında yaşam zorlaştığı için, belediye ile anlaşamayanlar da bölgeyi terk edip başka yere gitmek zorunda kaldı. SABAH'a konuşan bölge sakinlerinden C. İ. "AK Parti döneminde tıkır tıkır işleyen bir süreç yaşandı burada. Ama son 4 yıldır sadece 5 binayı yıkabildiler. Buradaki komşularımızın çoğunluğu rezerv alana geçti. Bir kısmı da artık terk etti, gitti. Buraya devletin müdahale etmesi gerekiyor. 4 yıl böyle geçti muhtemelen bir 4 yıl daha böyle geçer" dedi.

EVSİZLERE YURT OLDU BURALAR

Mahallede esnaflık yapan Ö. F. S. ise "Önceleri burada herkes birbirini tanırdı. Su dağıtımına çıktığımızda dükkanı kilitlemezdik bile ama şimdi işe çıkarken kimin geleceği belli olmadığı için mecburen dükkanımızı kilitliyoruz. Geceleri burası Teksas... evsizlere, ne idüğü belirsiz kişilere yurt oldu buralar haliyle de karışıklık başladı. Korkudan kimse buradan geçemiyor gün ağarınca ancak rahatlıyoruz" diye konuştu.

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'SÜREKLİ BAHANE BULUNUYOR'

Mahallede yaşamaya devam eden ve kendi imkanlarıyla terzilik yapan H. B adlı kadın ise "Ben yıllardır bu mahallede yaşıyorum. Ama komşularımızın çoğu gitti, Büyükşehir Belediyesi burada sürekli bir sorun oluşturuyor. Yıkımları tamamlamak için sürekli bir bahane buluyor. Ama 4 yıl geçti mahallenin hali bu şekilde" şeklinde konuştu.

MAALESEF ÇOK KÖTÜ OLDU'

Artık bir çözüm bulunmasını isteyen A. S. adlı esnaf ise "Bakkal işletiyorum ama işte mecbur olduğumuz için. İBB sağolsun burada yaşamı bitirdi. Daha önce öyle güzel başlamıştı ki herkes ne kadar mutlu olmuştu. Ama yönetim değişince maalesef çok kötü oldu. düzelecek gibi de durmuyor" ifadelerini kullandı.

'SANKİ SAVAŞ VAR BURADA'

Mahalle sakini olan ve apartmanının dış kapısını kitlerken denk geldiğimiz H. A. Y. de "Artık dış kapıyı bile sıkıca kitleme ihtiyacı güdüyoruz. Mahallede dolaşanların gelen gidenlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi de inatla burayı bir düzene koymuyor. Burada vatandaşın evlerini boşalttırdılar. Ama tapularını vermiyor. 'Sözleşme yapalım yeni yapılan yere geçin' diyorlar. Ama bu yıkılacak yerler vatandaşın tapulu yerleri. Haliyle herkes de tapu alarak yeni yapılan binalara geçmek istiyor. Ama İBB Ali Cengiz Oyunu yapıyor. Sözleşmeye mecbur bırakıyor. Bazı komşularımız öyle yapıp geçti ama ileride ne olacağı belli değil. Versin burada vatandaşa tapularını bir düzene girsin artık mahallemiz. Hali görüyorsunuz önceden çocukların oyun seslerinden geçilmezdi şimdi sanki savaş var da bomba atılmış buraya" dedi.